ONE PIECE 1097, uscita e trailer: la conoscenza del Dottor Vegapunk

La serie animata di ONE PIECE sta per andare incontro a un grande traguardo le cui origini risalgono a ben 25 anni fa. La trasmissione di ONE PIECE 1100 si avvicina, un record che verrà festeggiato con la Saga di Egghead, nuovo arco narrativo dell'adattamento che ha già conquistato gli spettatori.

Egghead è la nuova era dell'anime di ONE PIECE, una saga stupenda non solo dal punto di vista della narrazione, ma anche da quello visivo, forte di una palette di colori ora più accesa e di animazioni morbide.

Sull'Isola del Futuro i Mugiwara hanno scoperto l'altissima tecnologia sviluppata dal dottor Vegapunk, il geniale scienziato al servizio del Governo Mondiale. Quella che sembra la tecnologia del futuro, però, ha origini dal passato, e più di preciso dal Secolo Vuoto. Ma ora che Robin, Franky e gli altri hanno scoperto questa clamorosa rivelazione sul passato, cosa succederà?

La conoscenza di Ohara non è stata distrutta dal Buster Call che distrusse l'isola e la verità è nelle mani dei Giganti di Elbaf, di Vegapunk e Mokey D. Dragon. Robin scoprirà anche che un suo caro, vecchio amico è ancora in vita. In ONE PIECE 1097, però, Rufy, Chopper, Bonney e Jinbe, separati dal resto del gruppo e bloccati nella discarica delle invenzioni scartate di Vegapunk, saranno ancora alle prese con un mastodontico robot proveniente dal passato. L'uscita della prossima puntata dell'anime è prevista per il 10 marzo 2024!