ONE PIECE 1098 data di uscita e teorie: la rivoluzione di Kuma

Ci sono ancora tante cose da scoprire in ONE PIECE e i flashback sicuramente aiutano a capire meglio alcuni eventi passati. In questo modo, si viene a conoscere meglio il passato del mondo, permettendo di formulare teorie di vario genere. Il flashback di Sabo al Reverie è stato sicuramente una memoria importante, ma non è la sola.

Infatti la saga dell'isola del futuro sta proseguendo ed è già in atto un secondo flashback lungo e importante. La storia di Kuma Bartholomew ha portato il pirata e robot senza più un ricordo a essere protagonista: le memorie ottenute da Jewelry Bonney stanno raccontando il passato di questo personaggio, partendo dalla sua nascita e passando per la vita da schiavo. Dopo l'incidente di God Valley, la sua vita è cambiata, ma adesso potrebbe farlo ulteriormente a causa di uno spiacevole evento che riguarda Jinney.

ONE PIECE 1098 potrebbe soffermarsi sulla fase più importante della vita di Kuma Bartholomew. Adesso che Jinney è stata rapita da non si sa ancora chi, Kuma potrebbe decidere di provare a salvarla, e questo lo porterà a contatto con Vegapunk, intraprendendo poi la strada che lo renderà un cyborg con sempre meno anima. Nello stesso momento, potrebbe essere svelata la nascita di Bonney. La sua vita verrà completamente rivoluzionata da questo momento oppure ci sarà altro a spingerlo verso la collaborazione con il Governo Mondiale?

ONE PIECE 1098 uscirà domenica 12 novembre su Manga Plus in inglese e altre lingue.