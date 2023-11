ONE PIECE 1098, perché il capitolo incompleto non è stato posticipato?

Con l'uscita del capitolo 1098 di ONE PIECE è successa una cosa mai accaduta nel manga: i disegni di Eiichiro Oda erano palesemente incompleti e le pagine sono quindi state pubblicate non pienamente concluse. Ma come mai non hanno deciso di posticipare il capitolo?

Uno dei motivi principali potrebbe essere il fatto che già il capitolo successivo, il 1099, era programmato per uscire dopo una pausa, quindi due settimane dopo il 1098. Organizzando quindi la schedule dei prossimi capitoli di ONE PIECE forse non si voleva posticiparne due di seguito e quindi si è optato per un'uscita incompleta, che ha comunque scontentato i fan.

Fan con cui comunque lo stesso Eiichiro Oda si è scusato, chiedendo perdono per non essere riuscito a terminare il capitolo, che verrà comunque messo a posto per la serializzazione in formato tankobon. La domanda però rimane: se Oda in questo periodo non è al massimo della forma, perché spingere così tanto sulla timeline di un prodotto che ha disintegrato qualsiasi record di vendita e non potrà perdere interesse da parte del pubblico per qualche settimana in più di attesa.

Da tenere in conto c'è anche purtroppo la metodologia di lavoro dei mangaka giapponesi, sempre sotto pressione per consegnare il capitolo in tempo e con un rapporto vita-lavoro spesso estremamente sbilanciato verso il secondo. Shonen Jump, la rivista su cui ONE PIECE viene pubblicato, potrebbe aver quindi optato per la pubblicazione a scapito di un attesa che avrebbe permesso a Oda di completare il capitolo, scegliendo quindi la linea "commerciale" a scapito della qualità del manga.

E secondo voi sono questi i motivi per cui il capitolo 1098 di ONE PIECE non è stato posticipato? Diteci la vostra nei commenti!