ONE PIECE 1098, il riassunto: la nascita di un piccolo gioiello

ONE PIECE è un manga ricco d'avventura e di momenti deliziosi portati avanti dai pirati di cappello di paglia, un gruppo di compagni spesso spensierato e che ama divertirsi insieme e con gli alleati che trova lungo il percorso della Rotta Maggiore. Ci sono però anche degli attimi carichi di suspense e di tristezza, specie nei flashback.

Il flashback di Kuma Bartholomew sta rivelando diversi momenti sconosciuti di questo mondo. Il Buccaneer è nato libero e cresciuto come schiavo, ma ha incontrato Ginny e Ivankov, che lo hanno aiutato a trovare un nuovo cammino. Ma le cose non sono andate come si aspettavano. ONE PIECE 1098 è la conferma della cattiveria dei Draghi Celesti: Ginny è stata rapita da alcuni agenti del Governo Mondiale per renderla la moglie di un Drago Celeste. L'Armata Rivoluzionaria guidata da Dragon continua a combattere e Kuma diventa ancora più violento durante gli scontri, proprio in virtù di ciò che è successo, lanciandosi da un campo di battaglia all'altro senza sosta e continuando a cercare Ginny.

Passano due anni e una nave si dirige al regno di Sorbet. Da lì, arriva una chiamata all'Armata Rivoluzionaria: è Ginny che ormai sta morendo a causa di una malattia ed è stata gettata via dai Draghi Celesti per questo. Kuma si lancia subito al regno di Sorbet per ritrovarla nella chiesa in cui sono cresciuti, ormai morta e sfigurata dalla malattia. Ginny ha però lasciato la piccola Bonney, che Kuma decide di crescere insieme ai vecchi del villaggio. Tuttavia, anche Bonney contrae la stessa malattia della madre e la sua morte entro i dieci anni è praticamente certa.

Kuma cerca comunque di farla vivere il più naturalmente possibile, quando il regno di Sorbet viene di nuovo devastato da re Bekori. Cosa farà ora Kuma? ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.