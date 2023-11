ONE PIECE 1098 spoiler e immagini: una nascita crudele

L'ex marine Dragon ha creato un'armata rivoluzionaria in grado di scuotere il mondo di ONE PIECE, battaglione nel quale è entrato anche Kuma Bartholomew, protagonista dell'attuale flashback. Purtroppo, però, le cose non stanno andando per il verso giusto per il Buccaneer.

Il capitolo 1098 di ONE PIECE si intitola "La nascita di Bonney" ed è un breve capitolo di 15 pagine con alcune bozze lasciate da Eiichiro Oda per motivi di tempo, messaggio dato ai lettori dal mangaka stesso tramite la copertina con Brook. Ginny è stata rapita per renderla moglie di uno dei Draghi Celesti dopo un attacco a sorpresa portato avanti dal Governo Mondiale che ha spazzato via quella divisione dell'Armata Rivoluzionaria. Dopo quel rapimento, l'Armata diventa molto più violenta, con Kuma stesso che si fa coinvolgere di più dalle battaglie. Si vede l'incursione al regno di Goa, ma anche una battaglia che Kuma combatte da solo per aiutare i ribelli.

Bonney nasce ed è la figlia di un Drago Celeste. Due anni dopo, Ginny contrae una malattia mortale, la "squame di zaffiro", ancora più rara della malattia di Law: quando i pazienti entrano in contatto con la luce del sole, la loro pelle diventa dura e di squame blu. Ginny diventa irriconoscibile a causa di questa malattia e viene lasciata andare dai Draghi Celesti, così torna al regno di Sorbet e lascia Bonney con gli anziani. Poi si reca nella chiesa dove viveva e contatta l'Armata Rivoluzionaria raccontando che questo è un addio e che ama Kuma, con Kuma che si precipita lì con il suo potere, ma trova la ragazza già morta.

Kuma decide di crescere Bonney mentre ogni tanto si trasporta dall'Armata Rivoluzionaria per aiutarli e per addestrare Sabo, ma intanto la bambina contrae la stessa malattia della madre. Kuma non sapeva come curarla, quindi la fa rimanere in chiesa al buio, e Bonney riceve il nome Jewelry per la sua faccia brillante. Passano alcuni anni, ora Bonney ha 5 anni, e sembra che morirà quando arriverà a 10 anni, con la bambina che sente la conversazione. Passa un altro anno, a cinque anni prima dell'inizio della storia. Intanto, al regno di Sorbet ritorna re Bekori che inizia a uccidere la popolazione, che conclude il capitolo di ONE PIECE con una richiesta d'aiuto a Kuma.