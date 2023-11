ONE PIECE 1098 spoiler: una nascita marchiata dalla morte

Continua il racconto del passato di Kuma Bartholomew, uno dei personaggi più importanti di ONE PIECE e che ha avuto diverse volte a che fare con la ciurma di cappello di paglia, anche aiutandoli all'insaputa di tutti. Ora il manga di ONE PIECE si sta concentrando su di lui e sulla sua vita prima che diventasse un cyborg senz'anima e mente.

Gli spoiler di ONE PIECE 1098 non lasciano spazio a dubbi e purtroppo sarà un capitolo che colpirà molti fan. Ecco cosa è trapelato finora in rete dai leaker.

Il capitolo 1098 di ONE PIECE si intitola "La nascita di Bonney";

Dopo due anni, Jinney viene liberata dalla schiavitù e lasciata perché ha contratto una malattia mortale;

Jinney contatta Kuma per l'ultima volta prima di morire;

Durante la chiamata, Kuma identifica il luogo dal quale sta chiamando Jinney e si precipita lì usando il proprio potere;

Purtroppo, però, Kuma arriva troppo tardi;

Quando Kuma arriva, Jinney è già morta, ma ha con sé una bambina, Bonney , che ha contratto la sua stessa malattia mortale;

Kuma cresce Bonney e li vediamo vivere insieme;

Alla fine del capitolo, re Bekori ritorna a Sorbet e inizia a causare nuovi problemi;

Quindi viene rivelata la nascita di Bonney, una nascita intrisa di morte e tristezza, ma il flashback di Kuma non è ancora finito. Cosa riserverà ancora il manga ai lettori? Purtroppo però ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, quindi le rivelazioni continueranno soltanto tra due settimane.