ONE PIECE 1098, trailer e uscita: l'eccentrico sogno di un geniale scienziato

Il nuovo corso cominciato a Wano e che sta proseguendo ora con Egghead sta convincendo proprio tutti. ONE PIECE è stato grande protagonista ai Crunchyroll Awards 2024, importante evento dove l'anime ha ottenuto diversi riconoscimenti. La storia deve però proseguire. Ecco quel che succederà nell'episodio 1098 di ONE PIECE.

L'anime di ONE PIECE si sta avvicinando al traguardo del 1100° episodio, qualcosa di impensabile quando la serie cominciò 25 anni or sono, ma prima di poter festeggiare tale ricorrenze dovremo attendere ancora qualche settimana. Il 17 marzo, su varie piattaforme streaming, uscirà ONE PIECE 1098, una puntata in cui vedremo proseguire la fantastica e futuristica Saga dell'Isola del Futuro.

Finora Egghead ha mostrato le mirabolanti invenzioni di Vegapunk, il cervello più geniale al mondo al servizio del Governo Mondiale. Attraverso i suoi racconti abbiamo rivissuto la storia di Ohara, la cui volontà abbiamo scoperto vivere ancora proprio attraverso lo scienziato. Vegapunk Stella e i suoi satelliti hanno però una richiesta particolare.

I Mugiwara, assieme a Bonney, si trovano su Egghead, un'isola del Governo Mondiale. La loro presenza non è passata inosservata e come vedemmo qualche episodio addietro la CP0 è diretta verso il luogo. Che sia il momento di una nuova, grande battaglia tra Rufy e Rob Lucci?

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su