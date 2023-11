ONE PIECE 1099, data di uscita e teorie: dopo lo stop, cosa farà Kuma?

Prima c'era l'esercito della libertà di Dragon, poi l'armata rivoluzionaria, un gruppo importante in ONE PIECE. Di recente, è stato raccontato l'ingresso di Kuma e Ginny in questo gruppo, e la loro vita stava seguendo binari ben precisi. Purtroppo però, il mondo ha deciso che non doveva andare tutto bene.

Lo stupro di Ginny ha portato alla nascita di Bonney, con la bambina cresciuta da un Kuma che ha abbandonato l'armata rivoluzionaria. Purtroppo però Bonney ha contratto la stessa malattia della madre, le scaglie di zaffiro, e morirà entro pochi anni. Come se non bastasse, re Becori ha deciso di nuovo di scatenarsi. Kuma Bartholomew è così all'angolo su più situazioni, e la sua vita potrebbe cambiare nuovamente a breve con i prossimi risvolti.

Di Kuma Bartholomew sappiamo che diventerà un pirata e verrà conosciuto come "il tiranno" del regno di Sorbet. Tutto ciò accadrà in ONE PIECE 1099? Re Becori sta di nuovo attuando un piano meschino per ingraziarsi i Draghi Celesti e potrebbe essere questo l'evento che porterà Kuma a occupare il trono di quest'isola. Nel processo, potrebbe spedire Becori altrove per toglierlo di mezzo, attirandosi così le ire del Governo Mondiale, nel quale però troverà anche un'opportunità. Forse, in questo modo, riesce a incontrare Vegapunk - a meno che non riesca a mettere Dragon in contatto i due - e quindi annullare la malattia di Bonney, in cambio però della propria umanità.

Il destino di Kuma Bartholomew, in ogni caso, è fosco. La sua vita di sacrificio sta affrontando diversi problemi che lo porteranno verso il percorso che già tutti i lettori conoscono. ONE PIECE 1099 verrà pubblicato domenica 26 novembre 2024 su Manga Plus alle ore 16:00.