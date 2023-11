ONE PIECE 1099 anticipazione e spoiler: il sogno di un guerriero pacifico

Il manga di One Piece continua a ripercorrere il passato di uno dei personaggi più amati dell'opera di Eiichiro Oda. Cosa succederà adesso? Di seguito troverete i leak rilasciati dalla community del capitolo 1099, per cui attenzione agli spoiler!

Nello scorso capitolo abbiamo scoperto che la piccola Bonney ha contratto la stessa malattia della defunta madre Jinney. Dopo la morte della donna, Kuma Bartholomew è l'unico a prendersi cura della bambina e la vedremo crescere dal suo amorevole padre.

Di seguito trovate tutti gli spoiler del capitolo 1099 di One Piece, rilasciati dai leaker:

Il capitolo 1099 di ONE PIECE s'intitola "Amante della Pace";

s'intitola "Amante della Pace"; Le prime pagine mostrano il ritorno del re Bekori con alcuni soldati della Marine a Sorbet , che ha ottenuto il sostegno del governo mondiale per diventare legittimo re del paese. Kuma li sconfisse tutti da solo e ne divenne il re, ma solo sulla carta, poiché era un'altra persona a gestire effettivamente il paese;

con alcuni soldati della Marine a , che ha ottenuto il sostegno del governo mondiale per diventare legittimo re del paese. Kuma li sconfisse tutti da solo e ne divenne il re, ma solo sulla carta, poiché era un'altra persona a gestire effettivamente il paese; Bonney ha mangiato accidentalmente il frutto Toshi Toshi (frutto Age Age);

ha mangiato accidentalmente il frutto (frutto Age Age); Bekori è sopravvissuto di nuovo e ha diffuso alcune voci su Kuma, chiamandolo "Tiranno";

Bekori attaccò nuovamente Sorbet e Kuma, ancora una volta, lo sconfisse;

Dopodiché, Kuma fondò una ciurma di pirati, ma lo chiamavano ancora "Tiranno";

Dragon ha rivelato a Kuma la posizione dello scienziato Vegapunk, che si trova nell'isola Egghead.

ha rivelato a Kuma la posizione dello scienziato Vegapunk, che si trova nell'isola Egghead. Kuma e Bonney si recano da Vegapunk a EggHead;

a EggHead; Kuma accettò di essere il prototipo del progetto Cloni Troopers (conosciuto come Pacifista) in cambio della cura per Bonney. Vegapunk ha deciso di chiamare il progetto "Pacifista" dal momento che Kuma si definì un "Amante della Pace";

Nel frattempo, Jaygarcia Saturn stava origliando la conversazione.

Il capitolo 1098 di ONE PIECE è stato pubblicato incompleto e speriamo non sarà lo stesso anche per questo. La data di uscita del prossimo capitolo di One Piece è fissata per il 26 novembre 2023 e potrà essere letto sull'app Manga Plus in lingua inglese.