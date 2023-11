ONE PIECE 1099, il riassunto completo: la nascita dei combattenti del Futuro

È da ormai alcuni capitoli che ONE PIECE ha messo da parte gli eventi del Laboratorio di Egghead. Il manga di Eiichiro Oda è tornato indietro nel tempo, raccontando ai lettori la storia una storia angosciante ed emozionante. Anche il capitolo 1099 di ONE PIECE proseguirà questo flashback, ma attenti agli spoiler che seguono d'ora in avanti!

In attesa del rilascio ufficiale su MangaPlus previsto per il 26 novembre 2023, il capitolo 1099 di ONE PIECE è stato spoilerato sul web. La storia proseguirà da dove era stata interrotta, con il Re Bekori che imitando quanto accaduto nel Regno di Goa metterà a ferro e fuoco i villaggi più poveri di Sorbet. Stanco di questa tirannia, Kuma distrusse il palazzo del re e lo destituì dalla sua carica.

La storia di Bartholomew Kuma in ONE PIECE si compone di nuovi tasselli. Egli divenne il Re di Sorbet, ma a tutti gli effetti restò un uomo di Chiesa. Fu il precedente re Bulldog a prendere ufficiosamente le redini del regno. La notizia della rivoluzione si diffuse rapidamente nel resto del mondo, giungendo alle orecchie di Saint Saturn.

La golosa Bonney mangiò erroneamente il Toshi Toshi no Mi, trasformandosi nella sua forma adulta che vediamo anche nel presente. La popolazione di Sorbet restò sbalordita a causa dell'impressionante somiglianza con sua madre Ginny.

La situazione degenerò quando Re Bekori riuscì a fuggire e ottenere l'aiuto del Governo Mondiale raccontando falsità su Kuma, descritto come un 'Tiranno'. A quel punto Bartholomew decise di abbandonare Sorbet per la sicurezza del regno e di sua figlia Bonney.

Kuma cercò il dialogo con Bekori, che però impartì l'ordine di ucciderlo. Il 'Tiranno' fu dunque costretto a occuparsi delle navi della Marina, fuggendo poi per i mari divenendo un pirata. Mentre Bonney sognava di diventare un pirata come suo padre, Kuma navigava il mondo in cerca di una cura.

Fu a quel punto che casualmente Kuma si imbatté nuovamente in Dragon e che apprese della cattura di Ivankov. Il padre di Rufy gli raccontò inoltre di Vegapunk, un geniale scienziato che fu costretto a spostare il suo laboratorio da Punk Hazard a causa di un'esplosione provocata da Caesar Clown.

Desideroso di salvare sua figlia Bonney dalla malattia che uccise Ginny, Kuma incontrò dunque Vegapunk. Il costo fu però elevato. In cambio della salvezza di Bonney, Kuma dovette diventare un soggetto scientifico per lo sviluppo dell'esercito di cyborg Pacifista. Le intenzioni di Vegapunk erano delle migliori, ossia quello di creare un esercito di guerrieri Marine in grado di contrastare il male, ma la conversazione tra i due fu origliata da Saint Saturn.