ONE PIECE 1099 ha rivelato il frutto di Dragon? Si, per una teoria

Eiichiro Oda ha inserito molti misteri in ONE PIECE, alcuni relativi a personaggi potenti e che ricoprono posizioni di alto rango, come Shanks e Dragon. Il padre di Luffy è apparso anni fa e a distanza di così tanto tempo non sono ancora chiari i suoi poteri. Una teoria dei fan sembra però averli svelati. Attenzione a rilevanti spoiler sulla serie.

Introdotto nel capitolo 100 del manga, il leader dell’Armata Rivoluzionaria è sempre stato rappresentato con un design che non facesse trapelare in alcun modo poteri particolari. Tuttavia, anche quando salvò Luffy da Smoker a Rogue Town, è stata l’ambientazione e gli eventi atmosferici a far pensare ai lettori e agli spettatori che Dragon fosse in qualche modo capace di manipolare il vento e le tempeste.

Il capitolo 1099 ha aggiunto un ulteriore dettaglio a favore di questa teoria. In un momento specifico del flashback dedicato a Kuma e alla piccola Bonney, il bucaniere, lontano dalle coste di Sorbet per non mettere in pericolo i suoi amici, incontra Dragon e gli altri membri dell’Armata Rivoluzionaria. È in quell’occasione che il leader accetta la decisione di Kuma di dirigersi da Vegapunk per trovare una cura per la bambina con una frase molto particolare: “lascia il destino al soffio del vento, amico mio”.

Parole emblematiche per quanto riguarda il fato di Kuma e Bonney, ma che sono state percepite dai lettori come una velata conferma sui poteri di Monkey D. Dragon. In conclusione, ecco le prime anticipazioni sul capitolo 1100 di ONE PIECE, e i 5 peggiori filler visti nell’anime. Fateci sapere se anche voi credete che Dragon possa manipolare il vento e le tempeste nei commenti.