ONE PIECE 1099: la grande rivoluzione di un solo uomo

Negli scorsi giorni sono emersi in rete i primi spoiler e riassunti dedicati al capitolo 1099 di ONE PIECE che sembrano aver confermato la chiusura del flashback dedicato a Kuma, Orso Bartholomew, e sua figlia Jewelry Bonney. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio gli eventi maggiori del nuovo capitolo, occhio agli spoiler da qui in avanti.

Intitolato “Pacifista”, il capitolo 1099 si apre con l’assalto del Re Bekori alle zone più povere di Sorbet, e alla furia di Kuma per impedire il suo dominio. La straordinaria forza del grande bucaniere è sufficiente a respingere l’assalto, e a renderlo il nuovo sovrano di Sorbet. Nonostante il nuovo titolo, però, Kuma continuerà il suo percorso da uomo di chiesa, pur avendo dato inizio ad una rivoluzione totalmente da solo, cercando di aiutare quante più persone possibili, e affidando la guida della terra al vecchio Bulldog.

Mentre il Governo veniva a conoscenza di quanto accaduto, e anche delle falsità raccontate da Bekori, il quale definì Kuma come un mostruoso tiranno, l’allora piccola Bonney mangiò per caso il frutto del diavolo Toshi Toshi, e assunse l’aspetto di un’adulta. La minaccia rappresentata da Kuma, almeno agli occhi del Governo Mondiale, bastò per mettere una sostanziosa taglia sulla sua testa, e per tenere i suoi amici al sicuro, Orso Bartholomew fu costretto ad andarsene da Sorbet, dalla terra che aveva difeso con tanta dedizione.

Nelle sue avventure lontano da Sorbet, Kuma incontrò di nuovo i suoi vecchi amici dell’armata rivoluzionaria, e grazie ad un’informazione datagli da Monkey D. Dragon, riguardo un geniale scienziato al servizio del governo di nome Vegapunk, la speranza di trovare una cura per la piccola Bonney si riaccese.

Per questo Kuma si recò direttamente dallo scienziato, chiedendogli di creare una cura per la rara malattia di Bonney. Le analisi sul sangue di Kuma, però, rivelarono allo scienziato di aver di fronte uno dei superstiti della razza dei bucanieri. Visto il rischio che corse a collaborare con Kuma, Vegapunk gli chiese in cambio di usarlo come modello scientifico per creare un’unità di cyborg estremamente potenti al servizio del Governo.

Per quanto Kuma volesse solo mantenere la pace, accettò per salvare la figlia della sua amata Ginny, e definendosi un pacifista davanti a Vegapunk decise inconsapevolmente il nome dei cyborg che da quel momento avrebbero combattuto per il Governo Mondiale. Il capitolo 1099 so chiude con un’importante rivelazione: Jaygarcia Saturn, uno dei cinque astri di saggezza, stava ascoltando la conversazione da Marijoa.

