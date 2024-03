ONE PIECE 1099, trailer e uscita: nemici all'orizzonte su Egghead

Egghead è la nuova frontiera dell'animazione di ONE PIECE, una saga visivamente e stilisticamente stupenda che sta permettendo all'anime di riconfermarsi dopo il grande successo ottenuto con l'arco di Wano. Ma quando uscirà l'episodio 1099 di ONE PIECE e che cosa succederà?

ONE PIECE è vicino al traguardo dei 1110 episodi trasmessi, una puntata su cui lo staff di TOEI Animation ha rivelato di aver puntato le sue più grandi risorse. Prima di questo appuntamento, però, ci sarà un'altra puntata.

In ONE PIECE 1098 Vegapunk ha rivelato la verità sul Gigante di Ferro su cui Rufy e Chopper stavano giocando. Si tratta del robot che secondo la leggenda ha attaccato Mary Geoise 200 anni prima della storia dei Mugiwara, un'opera d'altissima tecnologia che pare addirittura risalire a 900 anni fa. Il geniale scienziato ha chiesto a Rufy di portarlo via con sé, ma cosa comporterà questa richiesta?

All'Isola del Futuro si è avvicinata la nave del CP0, al cui interno si nascondono Stussy, Kaku, il Seraphim S-Bear e il loro capo Rob Lucci. Il loro obiettivo è uccidere Vegapunk, ma Bartholomew Kuma si è risvegliato fuggendo via improvvisamente dai suoi amici Rivoluzionari.

Nell'episodio 1099 di ONE PIECE vedremo il CP0 avvicinarsi a Egghead, pronti ad attaccare l'Isola per uccidere Vegapunk. Ci sarà dunque un nuovo confronto con i Mugiwara, dopo quello avvenuto anni prima nella Saga di Water 7/Enies Lobby. La prossima puntata dell'anime uscirà il 31 marzo 2024 su Crunchyroll, ANiME Generations e Netflix.

