ONE PIECE 1079, trailer e uscita: nuove taglie, Imperatori e Ammiragli

L'assalto su Onigashima è andato a buon fine. In ONE PIECE 1077 la lunga guerra per la libertà di Wano ha avuto fine con la vittoria di Rufy su Kaido. I Pirati di Big Mom e i Pirati delle Cento Bestie sono stati sconfitti, ma cosa comporterà questo cataclisma per il mondo di ONE PIECE?

In ONE PIECE 1078 viene proclamato un nuovo shogun, ma i pericoli sono ancora numerosi. A due settimane di distanza, con un episodio recap di mezzo, la storia potrà proseguire, Nonostante le porte di Wano siano rimaste chiuse, la caduta di ben due Imperatori e la comparsa di Nika non passano però inosservata al Governo Mondiale. Nella Terra Santa di Mary Geoise, in ONE PIECE 1079 i Cinque Astri rifletteranno sul da farsi.

Tornati al Paese di Wano, dopo vent'anni di governo dispotico da parte di Orochi e Kaido la popolazione potrà finalmente festeggiare il ritrovamento della libertà e la vittoria dei Kozuki. Un festival verrà organizzato per celebrare il trionfo. Ma non sarà possibile abbassare la guardia. Sui giornali di tutto il mondo verranno segnalate le nuove taglie dei Mugiwara e dei Pirati di Heart e Kidd. Inoltre, con due Yonko sconfitti, verranno svelati i nomi dei due pirati che hanno ottenuto il titolo di Imperatore. Rufy riuscirà a far parte di questa cerchia? L'uscita di ONE PIECE 1079 è prevista in simulcast streaming su Crunchyroll per il 15 ottobre 2023.