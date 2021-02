ONE PIECE: le 11 Supernove, dalla più forte alla più debole

Ci sono tanti gruppi in ONE PIECE, appartenenti a varie tipologie. Ci sono naturalmente i gruppi ufficiali come la Flotta dei Sette ormai sciolta dal Governo Mondiale, oppure i Quattro Imperatori che governano nel Nuovo Mondo. E poi ci sono i gruppi legati a caratteristiche di altro tipo, come le Undici Supernove.

Questo è il nome dato alla generazione di giovani pirati di ONE PIECE che fu presentato durante l'approdo all'arcipelago Sabaody. Nella battaglia contro Kaido ne stiamo rivedendo molte, ma vi siete mai chiesti chi sia la Supernova più forte e quale la più debole? Vediamo la top 11 di questo gruppo di ONE PIECE.

All'ultimo posto inseriamo Capone Bege, il pirata simil mafioso che fa uso di un Frutto del Diavolo particolare. In uno scontro 1 VS 1 tuttavia, Capone Bege risulta il più debole delle Supernove dato che la forza del suo Paramisha sta nell'utilizzare invece la ciurma. Subito sopra c'è invece Jewelry Bonney, una piratessa dotata di un frutto molto utile che le permette di infiltrarsi facilmente tra i ranghi nemici ma anche di combattere, ma ha nonostante tutto un potenziale offensivo molto limitato rispetto a quello degli altri.

Scratchman Apoo si aggiudica invece la nona posizione. Vendutosi a Kaido, il pirata fa uso delle onde sonore per attaccare, facendole esplodere a distanza e mettendo in difficoltà ogni nemico. Ottavo posto invece per Killer, il braccio destro di Kidd. È uno dei pochi non capitani di questo gruppo insieme a Zoro e sta mostrando buone capacità di combattimento. Al settimo posto inseriamo invece Urouge, il monaco corrotto che ha sconfitto Charlotte Snack, uno dei generali dolci di Big Mom dalla taglia di oltre 600 milioni, e tenuto testa a Cracker. Il sesto posto va invece a Basil Hawkins, il pirata di paglia che può contare sia sulle abilità del suo Frutto del Diavolo che quelle da spadaccino.

Entriamo nella top 5 con X-Drake, l'infiltrato della marina capace di trasformarsi in un dinosauro e che è diventato velocemente uno dei pirati più forti del gruppo di Kaido. Quarto posto invece per Roronoa Zoro che, dopo gli ultimi allenamenti a Wanokuni e l'ottenimento di Enma, è diventato estremamente pericoloso anche per un imperatore. All'ingresso della Top 3 troviamo invece Eustass Kid, il capitano più feroce del gruppo. Nonostante abbia perso un braccio e abbia subito diverse sconfitte, il pirata magnetico risulta essere sempre pericolosissimo e potente. Medaglia d'argento per Trafalgar Law, che nell'1 VS 1 può risultare micidiale grazie a un Frutto del Diavolo altamente tattico, forte e versatile.

Il primo posto non poteva che andare a Monkey D. Rufy, protagonista di ONE PIECE e principale avversario degli imperatori. Tra Haki e potenza del Frutto Gom Gom, Rufy ha pochissimi rivali nel mondo piratesco e l'ha dimostrato con varie battaglie nel corso della storia. Qual è la vostra classifica delle Supernove?