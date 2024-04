ONE PIECE 1100 non ha rivali: è il miglior episodio di sempre dell'anime

È da ormai un intero anno che l'anime di ONE PIECE continua a stupirci con episodi degni di una messa in scena cinematografica, pari e addirittura superiore a quella delle migliori produzioni animate. Questa volta, però, lo staff della serie si è superato con una delle più belle puntate mai viste.

Adattando i meravigliosi panel disegnati dal maestro Eiichiro Oda con un nuovo stile grafico sopraffino, TOEI sta sfidando Ufotable e MAPPA. Se è vero che è ormai da Wano che l'anime convince episodio dopo episodio, è con Egghead che ONE PIECE ha inaugurato un nuovo inizio.

L'arco narrativo dell'Isola del Futuro propone animazioni differenti rispetto al passato, più morbide e colorate proprio come i disegni del maestro Oda. L'apice di questa nuova era è stato raggiunto con l'episodio trasmesso il 7 aprile 2024. ONE PIECE 1100 è talmente bello da non avere senso.

TOEI Animation voleva festeggiare il traguardo dei 1100 episodi trasmessi in grandissimo stile. Per l'occasione, sono stati chiamati in causa due degli animatori più bravi e audaci, Vincent Chansard e Akihito Ota. La collaborazione tra questo duo ha dato vita a scene sensazionali, frutto di uno stile artistico semplicemente fuori di testa e che evidenzia le capacità del Gear Fifth, tra serio e irriverente, anche attraverso un comparto sonoro che accompagna divinamente le immagini.

Il pubblico non poteva fare altro che apprezzare il lavoro compiuto dallo staff dell'anime. ONE PIECE 1100 è uno dei migliori episodi di sempre dell'anime, se non il migliore. A testimonianza di ciò, l'utenza ha assegnato un punteggio di 9.9 all'episodio 1100 di ONE PIECE su IMDB. Si tratta del voto più alto mai ottenuto da una puntata dell'anime. Purtroppo, per proseguire lo scontro tra Rufy e Rob Lucci dovremo attendere. ONE PIECE 1101 uscirà solamente dopo una pausa in cui verrà trasmesso uno special.

