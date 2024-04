ONE PIECE 1100, Rob Lucci è selvaggio nella sua forma Risveglio

L'episodio 1100 di One Piece ha regalato ai fan una rivincita che desideravano: Rufy contro Lucci! Il loro primo combattimento è considerato uno dei migliori dell'intera serie, e l'attesa per questo secondo incontro era alle stelle, soprattutto con l'aggiunta del Gear Fifth di Rufy e del risveglio del Frutto del Diavolo di Lucci.

Lo scontro è di una ferocia inaudita, con i due combattenti che si scambiano colpi devastanti. Ma c'è una sorpresa: a quanto pare, il CP0 non avrebbe dovuto combattere contro Rufy. La loro presenza sull'isola è una dichiarazione di guerra contro il Governo Mondiale in One Piece, e la posizione di Rufy come Imperatore in One Piece non fa altro che complicare le cose.

Nel frattempo, Vegapunk riconosce l'aspetto di Nika nella nuova forma di Rufy. Lo scienziato rivela che il nome del guerriero della liberazione che porta il sorriso a chiunque lo veda è stato cancellato dalla storia, ma continuerà ad esistere fintanto che qualcuno lo desidererà. Vegapunk spiega che qualsiasi cosa nel mondo nasce dal desiderio, e vale lo stesso per i Frutti del Diavolo, che infatti sono la manifestazione del desiderio di un possibile sviluppo dell'evoluzione umana. È proprio a causa di questa loro innaturalità che i Frutti del Diavolo vengono odiati dal mare, il procreatore delle cose naturali.

Il combattimento tra Rufy e Lucci prosegue e Shaka commenta dicendo che è raro vedere una velocità simile, e che, solitamente, il risveglio di un frutto Zoo Zoo tende a sopraffare la mente dell'utilizzatore. Tuttavia, Rob Lucci è estremamente lucido e non è disposto a farsi sconfiggere da Rufy una seconda volta.

L'episodio è disponibile in streaming su Crunchyroll e Netflix. Se vuoi rivivere la storia di Rufy e la sua lotta contro il Governo Mondiale, puoi trovare l'intero anime di One Piece su Crunchyroll.

Preparati a un'escalation di tensione e di combattimenti spettacolari! La battaglia tra Rufy e Lucci è solo l'inizio di una nuova era di sfide per il capitano dei Cappelli di Paglia.

