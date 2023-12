ONE PIECE 1100 e quella scena che non ha convinto i fan

Anche i migliori possono fallire. Questa volta è capitato ad Eiichiro Oda, l'autore dell’apprezzatissimo One Piece. Nel capitolo 1100, da poco uscito, i fan non hanno apprezzato la gestione di un determinato personaggio. Chi? Scopriamolo insieme.

Al centro della narrazione recente di One Piece, inutile girarci attorno, c’è il flashback su Kuma Bartholomew. Dopo aver rivissuto gli eventi di God Valley, i seguaci di One Piece erano in attesa di assistere alla toccante trasformazione del mezzo bucaniere in cyborg e la conseguente promessa di unirsi alla Flotta dei Sette: ma non tutto sembra esser andato per il verso giusto.

Per la fanbase, non c’è stato da parte dell’autore l’aspettato focus sul lato emotivo di Kuma che, sia quando ha abbandonato i propri ricordi per salvare Bonney dalla malattia delle Scaglie di Zaffiro, sia quando ha abbandonato la piccola nel regno di Sorbet, non è stato rappresentato in maniera convincente. Questo per molti è stato un gran peccato, dato che non ha chiuso il capitolo nel migliore dei modi, pur essendoci le premesse per un ottimo finale.

L’amico di Vegapunk dunque, non è stato trattato (almeno per alcuni) con la solita profondità che contraddistingue il lavoro di Eiichiro Oda. Magari c’era chi si aspettava un ventaglio di sensazioni più complesso, stratificato e così non è stato. Inoltre, nonostante il capitolo tratti i retroscena di alcune scelte di Kuma, altri elementi restano ancora avvolti nel mistero, generando il malcontento da parte dei fan più esigenti.

Nella speranza che nei prossimi capitoli il ritmo possa subire una svolta decisiva, vi facciamo una domanda: avreste preferito avere altri dettagli sul passato di Kuma e sul senso di desolazione che ha dovuto sopportare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.