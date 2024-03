ONE PIECE 1100, trailer e uscia: Egghead sotto attacco, torna il Gear 5th?

La nuova era di ONE PIECE sta per portare l'adattamento di TOEI Animation verso un traguardo ineguagliabile per molti. Siamo quasi giunti a ONE PIECE 1100, un episodio che promette scintille. Ma come proseguirà la Saga dell'Isola del Futuro? Egghead è sotto attacco ed è forse giunto il momento di rivedere il Gear Fifth!

A causa degli studi compiuti sul Secolo Vuoto, Vegapunk è ricercato dal Governo Mondiale. Sull'isola dove il geniale scienziato sviluppa le sue brillanti invenzioni è stata inviata una squadra d'assassini. Si tratta del Cipher Pol Aigis 0, ora guidato da Rob Lucci.

Lucci, Kaku e Stussy sono arrivati su Egghead nonostante le difese dell'isola. A portarli incolumi verso il laboratorio è stato S-Bear, il Seraphim misterioso dalle sembianze di Bartholomew Kuma. È dunque cominciata una battaglia importante che ha visto Atlas schierarsi in prima persona.

ONE PIECE 1100 promette spettacolo. TOEI Animation aveva festeggiato l'episodio in largo anticipo, promettendo ai fan di tenere sott'occhio l'episodio. Ma cosa accadrà? Vegapunk ha chiesto a Rufy di portarlo via con sé per poter proseguire con i suoi studi. Sarà dunque compito di Cappello di Paglia difendere lo scienziato dall'attacco del CP0. Dopo anni, vedremo di nuovo Rufy sfidare Rob Lucci. Il nostro amato Imperatore pirata tornerà a sfoderare il suo asso nella manica? Forse, vedremo il Gear 5th tempo dopo il debutto a Wano. ONE PIECE 1100 uscirà il 7 aprile 2024 su Netflix, Crunchyroll e ANiME Generations.

Comics e manga. La storia del fumetto in dieci racconti è uno dei più venduti oggi su