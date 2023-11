ONE PIECE 1100, uscita e teorie: la fine del racconto sul passato?

L'apparizione di Saint Jaygracia Saturn su Egghead ha subito una brusca interruzione. Mentre Jewelry Bonney e i Mugiwara cercavano di affrontare l'Astro di Saggezza, un flashback ha interrotto questo scenario per riportarci nel passato. Il retroscena sulla vita di Bartholomew Kuma finirà in ONE PIECE 1100? Occhio agli spoiler sul manga.

L'attesa per il prossimo capitolo dello shonen di Eiichiro Oda è altissima. Da ONE PIECE 1100 gli appassionati si aspettano un capitolo esplosivo, ricco di azione, intenso ed emozionante. Secondo le prime anticipazioni, in ONE PIECE 1100 ci saranno rivelazioni importanti sulla storia, ma realmente cosa potremmo aspettarci?

ONE PIECE 1099 finiva con l'accordo pacifico tra Kuma e Vegapunk. Il "tiranno" è disposto a tutto pur di salvare sua figlia Bonney dalla malattia che l'ha colpita e che già uccise Ginny. Tuttavia, Saint Jaygarcia sembra pronto a sfruttare questa sua debolezza.

Nel capitolo 1100 di ONE PIECE probabilmente andrà a chiudersi un cerchio. Il maestro Oda potrebbe mettere fine al flashback su Kuma, rivelando come sia tornato a essere uno schiavo burattino del Governo Mondiale.

Prima di scoprire come egli sia entrato a far parte della Flotta dei Sette e poi trasformato in un cyborg al servizio dei Draghi Celesti, probabilmente ci attende una battaglia tra Kuma e l'Astro di Saggezza.

Sul finire del capitolo potremmo inoltre scoprire se Vegapunk sia effettivamente riuscito a salvare Bonney, che ricordiamo è appena una bambina. Il finale potrebbe inoltre aprire le porte per il ritorno al presente, dove la minaccia di Saturn è ancora pronta a mettere fine alla vita dei Mugiwara. Che questa volta Monkey D. Dragon intervenga finalmente per salvare suo figlio e i suoi compagni? Quel che succederà realmente lo scopriremo solo con l'uscita di ONE PIECE 1100, prevista su MangaPlus per il 3 dicembre 2023.