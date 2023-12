ONE PIECE 1101: data d'uscita, teorie e anticipazioni

Il nuovo capitolo di ONE PIECE, cioè il numero 1101, sta per uscire, vediamo quindi assieme la data ufficiale della release, qualche teoria e anticipazione su quello che potremmo vedere nelle prossime pagine del manga di Eiichiro Oda.

Tutti pronti per il prossimo capitolo di ONE PIECE, che arriverà su Manga Plus di Shueisha il 10 dicembre, niente pausa settimanale quindi per Eiichiro Oda. Ma allora di cosa potrebbe parlare?

Difficilmente si chiuderà il flashback su Orso Bartholomew, anzi, dato che al termine del numero 1100 vediamo il Membro della Flotta dei Sette arrivare nell'East Blue e quasi sicuramente nel villaggio di Luffy ci sarà ancora parecchio materiale del passato che Oda vorrà mostrarci.

Se vogliamo spararla grossa c'è la possibilità che Orso sia stato mandato dal Governo Mondiale per tenere d'occhio Shanks o comunque capire cos'è successo al frutto del diavolo che ha rubato. Orso potrebbe scoprire che l'ha mangiato un ragazzino ed evitare di comunicarlo agli Astri di Saggezza, magari facendo un qualche accordo con lo stesso Shanks.

Oppure potremmo scoprire se era tutto un piano del Rosso fin dall'inizio e quali sono i suoi collegamenti con il Governo, dato che è probabile che Orso venga informato della parentela tra Luffy e Dragon e voglia in qualche maniera proteggere il giovane pur sapendo il suo destino segnato dall'accordo stretto con il Jaygarcia Saturn. E chissà che la teoria sull'ammutinamento per la fine della saga di Egghead in ONE PIECE non si riveli esatta.

E secondo voi cosa succederà nel capitolo 1101 di ONE PIECE? Fate le vostre teorie nei commenti, noi vi lasciamo anche ai 5 personaggi più profondi di tutto ONE PIECE.