ONE PIECE 1101 sarà 'impressionante': i primi leak fanno ben sperare

Negli ultimi giorni il manga di One Piece ha raggiunto il suo capitolo 1100. Svelando inquietanti retroscena sul passato di un importante personaggio, Oda ha aperto diversi scenari impressionanti che, secondo alcuni leak, verranno esplorati nel capitolo 1101. Attenzione, seguiranno spoiler degli ultimi avvenimenti di One Piece.

Dopo la delusione dei fan per non aver assistito al ritorno di Monkey D. Dragon nel capitolo 1100 di One Piece, sono apparsi sul web numerosi leak che anticipano il capitolo 1101 come "impressionante". Sul Worstgen Discord (tramite OP_SPOILERS2023) il leaker Redon ha affermato che "una grande cosa" sarebbe arrivata nel 1101.

Nonostante la recente inaffidabilità di Redon nelle anticipazioni, Pewpiece, uno dei leaker di One Piece più affidabili, sembrava condividere l'entusiasmo del collega, affermando che il capitolo sarebbe stato incredibile scrivendo "1101 è impressionante". Tuttavia, negli ultimi giorni sempre Pewpiece ha dichiarato che lo screenshot in cui appare quella scritta è falso e decontestualizzato, e poiché finora non è stato smentito sui social media, molti utenti si sono risentiti a causa dalle alte aspettative generate inutilmente.

In ogni caso, sembrerebbe che il Governo Mondiale abbia affidato a Orso Bartholomew il compito di dirigersi a Foosha, ossia il pacifico villaggio in cui è cresciuto il protagonista di One Piece. Questo significherebbe che le alte sfere del Governo avevano il giovane pirata nel mirino ben prima che questo solcasse i mari.

Solo il tempo ci dirà se queste anticipazioni sono o meno corrette. A meno che il manga di One Piece non vada incontro a una pausa, tra qualche settimana i lettori potranno scoprire la verità sulla missione affidata a Bartholomew dal Governo Mondiale.