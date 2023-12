ONE PIECE 1101, lettere e partenze: le origini di uno dei pirati della Peggior Generazione

La questione Saint Jaygarcia Saturn a Egghead è stata ormai messa da parte. La Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE ha intrapreso un flashback che ci ha portato a scoprire le origini di Bartholomew Kuma, del suo incontro con i Rivoluzionari guidati da Monkey D. Dragon e dei sacrifici compiuti per amore di sua figlia.

A giorni prima dell'uscita ufficiale, prevista per domenica 10 dicembre 2023, il capitolo 1101 di ONE PIECE è trapelato per intero sul web. Scopriamo dunque cosa succede nelle nuove pagine dell'opera, ma da questo momento in avanti attenti agli spoiler!

La storia riprende da quelle scene di ONE PIECE 1100 che non hanno convinto i fan. Kuma è andato in visita al Villaggio di Foosha, dove ha intuito che un sedicenne abitante del luogo è in realtà è il figlio del famigerato leader dell'Armata Rivoluzionaria. Dopo una conversazione criptica sull'argomento, Kuma decide di tenere per sé il segreto del suo amico Dragon.

ONE PIECE 1101 mostra poi Kuma scrivere delle lettere destinate a sua figlia, lettere che però purtroppo la piccola Bonney non riceverà mai. Prima che potessero giungere nelle sue mani, infatti, l'agente del CP8 Alpha le distruggeva in piccoli pezzi. Prima di andare avanti vi ricordiamo che ONE PIECE affronterà delle pause causa vacanze natalizie.

Gli anni passarono nel Regno di Sorbet, con il CP8 che non venne mai a conoscenza del frutto segreto della bambina, ma nonostante le continue attenzioni di nonna Conney, il mancato arrivo delle lettere promesse da papà Kuma rendeva Bonney malinconica. Infine Bonney guarì completamente dal male che l'affliggeva, ma Alpha pretendeva comunque che non si esponesse alla luce del sole. Fu allora che Conney intuì che la presunta dottoressa era in realtà un agente del governo.

A quel punto Conney suggerì a Bonny di salpare per i mari in cerca di suo padre. Alpha tentò ancora di impedire questa partenza, ma venne sconfitta da Bonney, che negli anni aveva coltivato le sue abilità. Fu dunque così che cominciò l'avventura di Bonney, la piratessa famosa per essere una delle supernove della Peggiore delle Generazioni.