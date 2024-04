ONE PIECE 1101, trailer e uscita: il Gear 5th si scatena su Egghead

Con il manga di ONE PIECE ancora in pausa, la community di appasionati sta facendo completo affidamento sull'adattamento animato di TOEI Animation, da ormai qualche tempo impegnato nel racconto della Saga dell'Isola del Futuro. È tempo di vivere il primo, grande scontro di Egghead!

Rimasto a bocca aperta per le meravigliose invenzioni tecnologiche del dottor Vegapunk, Rufy ha accettato la richiesta del più brillante scienziato del mondo di ONE PIECE. A causa dei suoi studi sul Secolo Vuoto, Vegapunk è ricercato dal Governo Mondiale, che ha inviato il CP0 di Rob Lucci su Egghead.

Negli ultimi episodi di ONE PIECE abbiamo visto Lucci, Kaku e Stussy arrivare sull'isola del futuro alla ricerca di Vegapunk. Il CP0, dopo aver distrutto Atlas, ha però incrociato la strada di Rufy. Nello spettacolare ONE PIECE 1100 è tornato il Gear 5th di Rufy, ma abbiamo visto anche la forma risvegliata di Rob Lucci. Lo scontro, è destinato a proseguire.

In ONE PIECE 1101 vedremo proseguire questo primo scontro, ma assisteremo anche ad alcune spiegazioni da parte di Vegapunk. Scopriremo di più sui Seraphim e sulle loro incredibili capacità. L'attenzione, comunque, è tutta per le capacità assurde del Gear 5th, che torna a combattere dopo lo scontro di Wano con Kaido. ONE PIECE 1101 uscirà il 21 aprile 2024 su Crunchyroll, Netflix e ANiME Generations di Prime Video. Sapete che questa settimana è stato trasmesso uno special di ONE PIECE?

