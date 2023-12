ONE PIECE 1102, un cliffhanger da brividi: LEI ha scoperto tutto

One Piece è uno degli anime più ricchi di cliffhanger della storia. Eiichiro Oda ha saputo cambiare le carte in tavola all'improvviso diverse volte, lasciando a bocca aperta la fanbase. Con il capitolo 1102, il mangka ha colpito ancora nel segno. Attenzione, seguono spoiler sul manga di One Piece.

Negli ultimi capitoli, il manga ha affrontato la tragica storia di Kuma in One Piece. I fan hanno potuto apprezzare il profondo amore paterno dell'ex membro della Flotta dei Sette per Bonney: Kuma ha infatti sacrificato il proprio corpo e la propria volontà per salvare la "figlia" dalla malattia delle Scaglie di Zaffiro, stringendo un patto con Saturn e diventando poi "Pacifista".

Il capitolo 1102 porta a termine il flashback su Kuma, facendoci scoprire un altro dettaglio straziante: il passato di Kuma non si sta svelando solo ai lettori, ma anche a Bonney in prima persona.

La ragazza sta infatti rivivendo le memorie lasciate dall'ex comandante dell'Armata Rivoluzionaria a Vegapunk prima di diventare un guscio vuoto.

Il manga, inoltre, ci mostra gli ultimi frammenti della vita di Kuma come membro della Flotta dei Sette. Kuma sapeva che Bonney mirava a diventare uno dei membri della Peggiore Generazione ma, a causa dell'accordo con l'esercito, si è comunque tenuto lontano da lei.

Il capitolo ci fa vedere anche il punto di vista di Kuma negli incontri precedenti con i Cappello di Paglia. D'altronde, proprio Kuma era stato ispirato dal coraggio di Rufy nell'affrontare a viso aperto i "Draghi Celesti": è per questo motivo che il pirata chiede di proteggere la nave dell'uomo di gomma, dopo che la ciurma si è separata a Sabaody.

Il capitolo 1102 si chiude con le lacrime di Vegapunk che toglie il libero arbitrio a Kuma e con Bonney che osserva gli ultimi momenti del suo genitore acquisito. Cosa ne pensate di One Piece 1102 e del suo cliffhanger finale? Vi ricordiamo che negli spoiler del capitolo 1103 potremo finalmente tornare nel presente e osservare cosa farà Bonney.