One Piece 1102: Oda ha rivelato l'ennesimo dettaglio straziante su Bonney

Da quando è iniziato il flashback su Kuma, il personaggio di Bonney è andato incontro ad una popolarità incredibile. La storia drammatica che si porta alle spalle l'ha resa un'eroina tragica, ma è stata la forza d'animo con cui ha affrontato ogni evento avverso a renderla così amata. Un fattore su cui anche One Piece 1102 ha continuato a ragionare.

Se la storia di Kuma è la più tragica di tutto One Piece, quella della figlia non è di certo meno drammatica. La madre Ginny l'ha partorita in prigionia, e sin da quel momento la bambina è stata vittima di eventi molto più grandi di lei, riconducibili alle corruzioni sistematiche (e alle ingiustizie che da esse si generano) che strutturano l'ordine mondiale raccontato nel manga. Tra malattie mortali e privazioni forzate, Bonney è come se non avesse realmente vissuto per i suoi primi dieci anni di vita. Le scaglie cutanee che la sindrome ha generato sul suo volto ogni volta che ha incontrato la luce del sole, le hanno lasciato ferite che vanno al di là della mera cicatrizzazione fisica. La necessità di trovare una cura per la figlia, ha spinto poi il padre ad allontanarsi dalla ragazza, per arrivare a sottoporsi ad un diabolico processo di lobotomizzazione che avrebbe lasciato la piccola Bonney sì in vita, ma per sempre priva della figura paterna.

Ed è proprio in riferimento al sacrificio di Kuma, che Oda ha rivelato nel nuovo numero del manga un dettaglio che lega la perdita della facoltà di intendere e di volere del padre al viaggio verso la libertà di Bonney in One Piece. All'inizio del capitolo vediamo Bonney salpare in mare insieme alla ciurma, con il classico spirito intraprendente che da sempre la contraddistingue: la piratessa ora non è più una bambina sofferente, ma una donna indipendente, libera, capace di aggregare attorno a sé decine di pirati e avventurieri. Eppure il ricordo del padre non l'ha mai abbandonata; anzi, è stato proprio l'amore indiscusso per Kuma a condurre Bonney verso il sentiero della pirateria, in modo che un giorno possa finalmente rincontrarsi con il suo eroe paterno. E prefigurando questa eventualità, la ragazza ha coperto simbolicamente la guancia destra con un piercing, laddove un tempo c'era la scaglia di zaffiro, in modo che il padre potesse in futuro riconoscerla ad un solo sguardo.

Il gesto in questione non è da intendere come un mero vezzo, ma come un testamento – se non addirittura un tributo – alla forza del personaggio, alla capacità di non soccombere alle sofferenze o al disagio, anche in faccia a crisi, che da qualunque punto di vista le si guardi, appaiono insormontabili. Avendo sostituito la scaglia di zaffiro (cioè il segno della sua malattia/debolezza) con il piercing, la ragazza dimostra un'abilità straordinaria nell'ironizzare sulle sue ferite, da ricondurre proprio a quell'attaccamento emotivo su cui si fonda il ricordo dell'amato padre. Un legame, questo, che neanche le macchinazioni diaboliche di Saturn potrà mai cancellare né mettere realmente in discussione.