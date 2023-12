One Piece 1102: Oda ha rivelato le ragioni per cui Kuma salvò i Mugiwara su Sabaody

"Rufy sarà colui che salverà il mondo" sentiamo dire a Kuma in apertura del capitolo 1102 di One Piece, poco prima di separare (o meglio, di salvare) la ciurma dei Mugiwara sull'Arcipelago Sabaody. Una frase altamente simbolica, con cui qui Oda rivela non solo il carattere genuino di Orso, ma le sue intenzioni dietro quello storico salvataggio.

Come largamente anticipato dai primi spoiler di One Piece 1102, nel nuovo numero del manga ci è mostrato l'ultimo viaggio di Kuma prima che si sottoponesse (come vediamo, volontariamente) alla procedura finale di cancellazione dell'identità e delle sue memorie. E questo percorso verso il buio, che parte da Thriller Bark per arrivare agli eventi di Marineford, passando naturalmente per Sabaody, ci appare come un vero e proprio cammino di rivelazione. Sia perché (ri)vediamo gli episodi del passato attraverso gli occhi di un Kuma diverso, non più percepito come arma di distruzione nelle mani del Governo Mondiale, ma come figura protettrice dei Mugiwara e del mondo che abitano; sia perché tale traiettoria ci restituisce il senso alla base dei sacrifici del personaggio, e del rapporto che lo lega (a distanza) alla figlia Bonney e a colui che, appunto, salverà il mondo: Nika.

A Thriller Bark lo vediamo fronteggiare Zoro, e prendere atto di quanto Cappello di Paglia si sia circondato di persone incredibili, pronte a tutto per proteggere così come per preservare il sogno del loro capitano, non per una mera questione di servilismo o dovere, ma perché credono ciecamente in lui; mentre a Sabaody vediamo gli sviluppi naturali di questi ragionamenti, con Kuma che arriva a dividere (e quindi a salvare) la ciurma proprio perché ha avuto ormai la conferma di ciò che cercava sin dall'infanzia, cioè che il pirata dal Cappello di Paglia non ha semplicemente le proprietà di Nika (quindi la gomma) ma ha tutti i requisiti che rendono la leggenda un eroe: bontà d'animo, purezza di ideali, spensieratezza, compagni speciali.

Ecco allora che il salvataggio non è da ricondurre solamente alla discendenza sanguigna di Rufy. Certo, Cappello di Paglia è il figlio di Dragon, e in quanto tale merita agli occhi di Kuma (così come a quelli di Ivankov) il privilegio di essere salvato; ma quello che spinge Orso ad ostacolargli l'accesso al Nuovo Mondo, è proprio la necessità di preservare il dono che Nika porterà all'universo di One Piece. Ed ecco che davanti ad un Rufy piangente, costernato per non aver saputo proteggere i suoi fedeli compagni a causa della propria debolezza, Kuma pronuncia delle parole rivelatrici: “non sei debole, Rufy. Semplicemente non sei ancora pronto ad entrare nel Nuovo Mondo”. Un gesto potentissimo, che dimostra quanto Kuma credesse in Nika, e in ciò che avrebbe portato all'umanità.

Sul finire di capitolo c'è un altro elemento su cui bisogna soffermarsi. Mentre il rivoluzionario sta per sottomettersi di sua volontà alla procedura di estirpazione dell'anima, chiede a Vegapunk un ultimo favore: di inviare a Bonney gli auguri per il compimento dei suoi dieci anni. Il dottore acconsente, con Oda che mostra nella tavola finale la ragazza scoppiare a piangere. Il desiderio del padre è stato così esaudito, e il flashback si è concluso nel migliore dei modi: cioè nel segno di un legame paterno che non potrà mai essere cancellato. Dandoci così la conferma di ciò che già sapevamo: che quella di Kuma è la storia più tragica e folgorante di One Piece.