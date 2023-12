One Piece 1102, prime anticipazioni: il diabolico piano di Saturn

One Piece 1102 promette di essere esplosivo: nel capitolo scorso Eiichiro Oda ha delineato importanti rivelazioni, tanto su Bonney quanto su Dragon, dischiudendo una serie di scenari che potrebbero sovvertire le aspettative dei lettori. In questo senso la sinossi ufficiale di One Piece 1102 diffusa da Toei Animation non fa che alimentare l'attesa.

Lo scorso capitolo ci ha infatti lasciato con moltissimi interrogativi, soprattutto per quel che riguarda il destino (sia prossimo, che futuro) di Bonney. L'ultima tavola si è chiusa di fatto su una rivelazione cardine, con la ragazza che arriva ad emulare il Gear 3rd di Rufy, portando i lettori a speculare sulla possibilità che Bonney possa replicare in One Piece i poteri di Nika. Un'eventualità, che se fosse confermata, potrebbe sortire degli effetti drastici, già a partire dai prossimi capitoli, che prefigurano il ritorno della storia ai tempi correnti.

Come si legge nella sinossi ufficiale del numero 1102 di One Piece, la narrazione dovrebbe ritornare al presente, con il Governo Mondiale (quindi Saturn) che si prepara ad ultimare l'offensiva su Egghead. Un dato importante, da cui si deducono diversi fattori, primo su tutti il (possibile) termine del lungo flashback su Kuma, con tutto quel che ne deriva per gli intrecci e i personaggi coinvolti.

Secondo le nostre teorie di One Piece 1102, infatti, i percorsi di Kuma e Bonney sarebbero ora destinati ad intrecciarsi proprio sull'isola dove Orso è stato forzatamente privato della coscienza. Qui l'incontro con il padre-automa potrebbe costituire per Bonney il momento della folgorazione, l'istante in cui la ragazza comprende finalmente che per poter affrontare i nemici che le hanno sottratto la famiglia, deve inseguire quel sogno di libertà che solo la pirateria può, in definitiva, consegnarle.

Ma l'approdo alle questioni del presente potrebbe anche non coincidere con la conclusione del flashback. Dopo tutto non sarebbe una novità se Oda intervallasse gli intrecci del passato con quelli correnti, in modo da generare nel lettore un investimento emotivo ancora più intenso e radicale. Ma anche nel caso One Piece 1102 fosse ambientato completamente sulla Egghead odierna, rimandando perciò l'incontro Kuma-Bonney ai prossimi capitoli, ci sarebbero ancora molti enigmi e matasse da sbrogliare, sia sui piani di Saturn, sia riguardo un eventuale tradimento di Kizaru.