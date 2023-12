One Piece 1102: i primi spoiler confermano la fine del tragico flashback su Kuma

Come era già facilmente desumibile dalle prime anticipazioni di One Piece 1102, il flashback su Kuma dovrebbe giungere a termine nel prossimo capitolo del manga. Un'eventualità che apre a riflessioni importanti, tanto sul destino dei Mugiwara quanto sui cammini di Orso e Bonney, come confermato dall'arrivo di spoiler più “attendibili” e completi.

Secondo i leak appena diffusi, infatti, l'uscita di One Piece 1102 dovrebbe coincidere con l'epilogo del tragico percorso verso la disumanizzazione di Kuma. Nello scorso capitolo, abbiamo scoperto che al padre di Bonney mancava ancora un anno prima che il processo di lobotomizzazione voluto da Saturn gli facesse perdere ogni cognizione o capacità di giudizio. Il nuovo numero di One Piece, invece, dovrebbe ripercorrere gli ultimi mesi di vita cosciente di Orso.

Come preventivabile, One Piece 1102 dovrebbe mostrare (il condizionale è d'obbligo) gli eventi di Thriller Bark, di Sabaody e infine di Marineford attraverso gli occhi di un Kuma sempre più in bilico tra lo stato cosciente e la perdizione psichica. Secondo le anticipazioni, ci verrebbero qui mostrati da Oda dei retroscena esclusivi sulle traiettorie che hanno portato l'ex rivoluzionario su queste isole, prima di perdere definitivamente la ragione in prossimità della Guerra di Marineford.



Uno di questi dovrebbe riguardare proprio le (ancora ignote) ragioni dietro il salvataggio dei Mugiwara sull'Arcipelago Sabaody da parte di Kuma, con il bucaniere che arriverebbe qui a definire Rufy “il salvatore del mondo”. Non è esplicitato il motivo per cui Orso nutra questa considerazione verso l'eroe, ma dal momento che Cappello di Paglia è “arrivato troppo in anticipo sull'isola” spedisce il pirata e la sua ciurma lontano dall'arcipelago.

Da qui gli spoiler passano a descrivere lo stadio finale della lobotomia di Kuma. Secondo alcuni leaker, Vegapunk sarebbe fortemente contrario a continuare la procedura, ma Orso, grato per aver ricevuto l'opportunità di salvare la figlia, convince il dottore a completarla, non prima di esprimere un ultimo desiderio: far arrivare a Bonney gli auguri del padre per il compimento dei suoi dieci anni. Vegapunk perciò acconsente, ma decide di scannerizzare i processi mentali e le memorie di Kuma nella bolla Paw Paw, in modo che Bonney potesse poi in futuro godere di un ricordo materiale di Kuma.

Ma le anticipazioni non terminano qui. Perché il prossimo capitolo di One Piece, una volta tornato alla narrazione corrente, dovrebbe mostrare il risveglio di Bonney sulla Egghead del presente. Qui non è chiaro quale sia la sua reale condizione, ma possiamo supporre che la ragazza si trovi ancora tra le grinfie diaboliche di Saturn. Una serie di sviluppi interessanti, questi prefigurati dagli spoiler, che attendono solo di trovare conferma nel capitolo.