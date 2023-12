ONE PIECE 1102, spoiler completi: termina il flashback?

Durante l’incidente di Egghead, raccontato nel corso degli ultimi capitoli di ONE PIECE, Oda ha voluto approfondire il personaggio di Orso Bartholomew, mostrando ai lettori la sua vita e il legame con Bonney. Stando alle anticipazioni sul prossimo capitolo, però, il lungo flashback terminerà con sceme commoventi e toccanti. Attenzione agli spoiler.

Intitolato La vita di Kuma, il capitolo 1102 porta i lettori immediatamente a seguire le avventure di Bonney e della sua nuova, piccola, ciurma alla ricerca del padre Kuma. Orso Bartholomew è a conoscenza del viaggio di sua figlia, ma cerca di evitarla. La narrazione si sposta velocemente a quando Luffy ottiene la sua prima taglia, e all’incidente di Enies Lobby, durante il quale Kuma è da Vegapunk, e osserva l’esercito di Pacifista creati dallo scienziato.

Kuma rivela poi a Vegapunk che Luffy è il figlio di Dragon e i due discutono sulla simpatica coincidenza che un ragazzo di gomma sia pronto ad affrontare il Governo Mondiale, proprio come il leggendario Nika-JoyBoy. Ancora un salto in avanti ci porta a Thriller Bark dove Kuma riceve l’ordine di preparare una guerra contro Barbabianca. Qualche tempo dopo Orso Bartholomew è fiero della sua bambina, diventata una delle migliori piratesse e una Supernova.

Attraverso il punto di vista di Kuma riviviamo gli eventi dell’arcipelago Sabaody, e la sofferenza di Luffy nel comprendere che non ha potuto salvare o proteggere nessuno dei suoi compagni. Veniamo anche a conoscenza del fatto che lo stesso Jaygarcia Saturn, il quale si definisce scienziato, ha chiesto a Vegapunk di aggiungere un dispositivo di distruzione all’interno di Kuma, per evitare che potesse riottenere la sua coscienza in qualche modo.

Si arriva all’ultimo giorno del vero Kuma, prima che venga riprogrammato da Vegapunk per andare ad affrontare Barbabianca a Marineford. In realtà, però, Kuma chiede all’amico di programmarlo per difendere la Thousand Sunny fino al ritorno di uno dei Mugiwara, perché desidera vedere l’intera ciurma crescere e crede che un giorno Luffy si dimostrerà l’erede del leggendario Nika, un guerriero della libertà pronto a cambiare per sempre i mari.

Inizia quindi il processo di estrazione della memoria, e vengono mostrati rapidamente i volti di tutte le persone amate da Kuma, suo padre, Ginny, Bonney, e Ivankov. Vegapunk, in lacrime, aziona una leva per eliminare la coscienza dell’amico, e la narrazione torna a quando Bonney ha ripercorso tutti i ricordi del padre nella stanza Nikyu di Egghead.

Il capitolo, e il flashback, si chiudono con le ultime parole che Kuma ha chiesto a Vegapunk di dire a Bonney: “buon decimo compleanno!”. Per concludere, ecco le scene di Egghead più attese nell’anime, e 5 personaggi dal grande potenziale mai sfruttato.