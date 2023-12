ONE PIECE 1102: l'ultimo, doloroso messaggio di Bartholomew Kuma chiude il flashback

Il flashback su Bartholomew Kuma cominciato in ONE PIECE 1095 si chiude sette capitoli più tardi. La storia sul vissuto del 'Tiranno' è giunta al termine, ma prima di tornare al presente Eiichiro Oda riesce ancora una volta a sfiorare il nostro cuore. Attenti, da qui in avanti ci saranno spoiler sul capitolo 1102 di ONE PIECE.

In ONE PIECE 1101 cominciava il viaggio da pirata di Jewelry Bonney e il successivo capitolo dell'opera prosegue proprio su questa scia. Intitolato "La vita di Kuma"; il capitolo 1102 di ONE PIECE comincia con Bonney che cerca di ricongiungersi con suo padre. Ogni volta che lei e la sua ciruma gli si avvicinano, però, Kuma sparisce facendo perdere le sue tracce, proprio come promise a Saint Saturn.

In queste pagine scopriamo anche il motivo per cui Bonney si fece un piercing a forma di gioiello sulla guancia. La ragione è toccante. L'ultima volta che Kuma vide Bonney, lei aveva ancora delle scaglie blu sul viso. Bonney dunque intende assicurarsi che suo padre possa riconoscerla immediatamente anche dopo tutti gli anni trascorsi senza vedersi.

La storia prosegue con Kuma, Ace e Dragon che vengono a conoscenza dei successi e dei viaggi di Rufy e Bonney. Capiamo anche il punto di vista del 'Tiranno' su Cappello di Paglia. Dopo aver studiato il suo modo di fare, e averlo visto colpire un Drago Celeste in favore di un uomo-pesce, in qualche modo Kuma è convinto che Rufy sia Nika. Deciderà dunque di prendersi cura di loro e accudire la loro nave.

Saint Jaygarcia Saturn decise però che era giunto il momento di cancellare la coscienza di Kuma. Vegapunk fece una copia dei ricordi dell'amico e piangendo obbedì all'ordine dell'Astro. Kuma salutò i suoi cari affidando allo scienziato un ultimo messaggio, un augurio di buon decimo compleanno a sua figlia Bonney. Attraverso la copia dei ricordi in possesso di Vegapunk, Bonney ha rivissuto tutta la storia dolorosa di suo padre Kuma.