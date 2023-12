One Piece 1102, uscita e teorie: termina il flashback su Kuma?

Il capitolo 1102 di One Piece uscirà in coincidenza con il Natale e segnerà di fatto la pubblicazione finale del manga del 2023, prima che Eiichiro Oda (secondo alcune speculazioni) si prenda una breve pausa per ultimare i prossimi intrecci della saga. Anche perché l'arco narrativo di Egghead sta per entrare in una fase davvero cruciale.

Il capitolo 1101 di One Piece, lo abbiamo visto, è stato denso di avvenimenti e rivelazioni. Oltre ad aver mostrato la reale natura paterna di Dragon, Oda ha messo finalmente in moto quelle traiettorie (per adesso ancora parallele) che porteranno Kuma e la figlia Bonney verso le loro destinazioni finali. E che costituiranno, con tutta probabilità, il culmine narrativo nonché il punto terminale del lungo flashback.

Per quanto riguarda Orso, infatti, sappiamo che gli resta solamente un altro anno dal completamento della sua metamorfosi in automa privo di coscienza, motivo per cui il ritorno degli intrecci alle vicissitudini del presente non dovrebbe essere così lontano. Mentre per quel che concerne la figlia, abbiamo visto Bonney fare prima sfoggio dei poteri del suo Frutto Toshi Toshi no Mi contro Alpha, per poi salpare sulla nave una volta liberatasi dalla prigione in cui era confinata.

Ed è proprio qui che i destini dei due potrebbero “intrecciarsi”. Non sappiamo, naturalmente, se nel capitolo 1102 di One Piece Kuma e Bonney si incontreranno, ma è lecito supporre che Oda ci mostrerà l'approdo su Egghead (nel passato o nel presente) di uno dei due personaggi, anche perché il percorso di Bonney dovrà prima o poi condurla al fatidico incontro con Vegapunk proprio sull'isola dove lo scienziato ha condotto in passato gli esperimenti sul padre.

Nonostante per il capitolo 1102 di One Piece non sia trapelato alcuno spoiler (sia ufficiale che ufficioso), possiamo supporre che la fine del flashback di Kuma coincida con il suo approdo su Egghead. Molti, infatti, ritengono che i cammini dei due familiari si intersecheranno proprio nel momento in cui Kuma, una volta visto Nika, deciderà di trasportare i Mugiwara lontano dall'isola, così da sacrificare la sua vita in nome dell'amata figlia.