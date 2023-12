ONE PIECE 1103: uno degli Ammiragli si è schierato dalla parte dei Mugiwara?

In arrivo il 5 gennaio 2024 su MangaPlus, il capitolo 1103 di ONE PIECE è già oggetto di discussione per la community grazie alle tavole trapelate in rete. Lasciando il flashback di Kuma, la narrazione tornerà nel presente e mostrerà l'importante decisione presa da uno dei più stimati uomini della Marina. Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

Prima del viaggio nel passato di Orso Bartholomew e della giovane Bonney, quest’ultima era stata catturata da Jaygarcia Saturn trasformato, e l’astro di saggezza in persona aveva dato l’ordine di spararle, lasciando tutti, Mugiwara compresi, inermi e sconvolti. Stando a quanto emerso dalle tavole diffuse in rete, Kuma riuscirà a salvare nuovamente la figlia scagliandosi contro Saturn.

Nel mentre Luffy si trova in uno stato pietoso, bloccato a terra e chiede con un filo di voce della carne per rimettersi in forze. È qui che i lettori hanno notato un dettaglio interessante, e che potrebbe stravolgere il risultato dell’assalto del Governo Mondiale sull’isola-laboratorio di Egghead. Nelle tavole si nota infatti qualcuno che porta la carne a Luffy per permettergli di agire. Considerati i pensieri di Kizaru e la sua straordinaria velocità, è plausibile che sia stato proprio lui, Ammiraglio della Marina, ad aiutare il capitano dei Mugiwara, e a schierarsi momentaneamente contro Jaygarcia Saturn, una delle massime autorità del Governo.

La preoccupazione mostrata da Kizaru nei confronti di Sentomaru e Bonney, e poi di Luffy stesso, potrebbe essere solo l’inizio di un’incredibile ribellione interna della Marina, già anticipata dai dissapori tra Ammiragli e Draghi Celesti. Dopotutto possiamo aspettarci anche che Kizaru abbandoni la sua posizione, come fatto dal collega Aokiji, ora diventato Kuzan della ciurma di Barbanera.

