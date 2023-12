One Piece 1103: la cover a colori anticipa l'entrata nei Mugiwara di due personaggi?

Sin da quando è stata introdotta nell'arco di Wano, Yamato è apparsa come la candidata ideale per entrare nelle fila dei Mugiwara. E nel momento in cui Oda l'ha relegata sull'isola insieme a Momonosuke, molti lettori hanno accolto la scelta con stupore. Ma la cover a colori di One Piece 1103 potrebbe aver rivelato a riguardo un risvolto epocale.

Nella copertina diffusa da Shueisha nel primo numero del 2024 di Shonen Jump, vediamo infatti la ciurma dei Mugiwara ritratta a colori, mentre è intenta a rifocillarsi con uno dei tanti pasti a cui Rufy e compagni sono così dediti. A prima vista la cover non presenta nulla di straordinario né di particolarmente inedito, soprattutto se consideriamo la matrice celebrativa che attraversa generalmente un prodotto di questo tipo; ma al fianco di Rufy notiamo un dettaglio singolare: la presenza di Yamato e Momonosuke.

I due, a ragion di logica, non dovrebbero essere inseriti in una tavola che celebra “solamente” i membri della ciurma di Cappello di Paglia, specialmente in occasione dell'uscita di un capitolo che tratta di eventi e intrecci a loro distanti, come testimoniato ulteriormente dagli spoiler di One Piece 1103. Eppure la Shueisha ha deciso non solo di unire qui Yamato e Momonosuke all'equipaggio di Rufy, ma ha codificato la tavola celebrativa con il titolo “Mugiwara”. Ecco allora che i lettori non hanno perso tempo per lanciarsi in deduzioni e voli di fantasia mirabolanti, arrivando a supporre che l'entrata nella ciurma dei due eroi – o quanto meno, di uno solo – sia ormai una questione di tempo, quando non addirittura una mera formalità.

Considerato il tempo e l'investimento emotivo assegnato da Oda a questi due personaggi, e in particolare alla figura di Yamato, ecco che il possibile approdo tra le fila dei Cappello di Paglia da parte dei due eroi non appare un'ipotesi così remota o azzardata. Se la presenza di Momonosuke nella tavola celebrativa può essere ricondotta al lungo periodo che lo ha visto accompagnare i Mugiwara nel tragitto verso Wano, l'inclusione di Yamato offre il fianco a deduzioni di natura perlopiù diversa.

Prima che Rufy e compagni partissero in direzione di Egghead senza la figlia di Kaido, era evidente quanto Oda avesse costruito il percorso narrativo di Yamato con l'intenzione di rendere la donna un membro dei Mugiwara. E il fatto che la traiettoria dell'eroina non fosse culminata con un evento che appariva non solo logico, ma anche coerente, ha destato grande stupore tra i lettori del manga, tanto da spingerci di recente ad includere Yamato nella lista dei personaggi di One Piece che hanno tradito le aspettative, proprio perché il percorso della figlia di Kaido non poteva suggerire un esito diverso da quelli che tutti, Oda compreso, si aspettavano: l'ufficializzazione della sua entrata in ciurma.

Ora non sappiamo se questa cover a colori abbia voluto includere i due personaggi tra i Mugiwara solo per rispettare il gusto ludico tipico delle tavole celebrative, oppure se abbia anticipato (neanche troppo subliminalmente) un risvolto futuro della storia. Ad essere certa, però, è la volontà dell'autore di restituire a Yamato un epilogo degno del suo percorso, anche nel caso il suo viaggio la conduca lontano dalla ciurma dei Cappello di Paglia.