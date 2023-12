ONE PIECE 1103, data di uscita e teorie: si torna a combattere nel presente?

L'arco narrativo dell'Isola del Futuro di ONE PIECE ci ha regalato una delle backstory più toccanti, quella di Bartholomew Kuma. A Egghead, tuttavia, lo scontro tra Mugiwara e Governo Mondiale è ancora in corso. Che nel prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda si torni a combattere? Prima di andare avanti, occhio agli spoiler!

In ONE PIECE 1102 viene chiuso il flashback su Bartholomew Kuma. Con la sua scrittura meravigliosa, Oda-sensei ha trasformato l'Orso Kuma in uno degli eroi più amati di ONE PIECE. Ma ora che siamo a conoscenza della sua storia e del motivo per cui Jewelry Bonney è così furiosa contro l'Astro di Saggezza Saturn, torneremo nel presente?

Le prime anticipazioni di ONE PIECE 1103 parlano di un drammatico finale a Egghead. Non è però detto che effettivamente si torni allo scenario che vedeva Rufy e Kizaru stremati e Saturn pronto a fare piazza pulita dei Mugiwara.

L'ultimo panel di ONE PIECE 1102 mostra Bonney in lacrime, esattamente come la vedemmo quando sfiorò la bolla di suo padre Kuma. Ciò vuol dire che il manga potrebbe riprendere da quel momento, dunque precedente a quello con Saturn minaccioso pronto a eliminare i pirati.

Il manga di Oda salterà la prossima settimana a causa delle vacanze natalizie di Shueisha. ONE PIECE 1103 uscirà il 5 gennaio 2024 su MangaPlus e comincerà un anno entusiasmante per tutti i fan dell'opera.