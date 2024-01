ONE PIECE 1103: fuori dal flashback, un nuovo scontro travolge Egghead

In seguito alla pausa natalizia Weekly Shonen Jump è tornato con un nuovo numero, riportando i lettori di ONE PIECE nel bel mezzo dell’incidente che sta ormai segnando l’isola-laboratorio di Egghead. Il capitolo 1103 ha riportato la narrazione nel presente, svelando anche verità fondamentali sulla situazione di Bonney. Attenzione agli spoiler.

Intitolato “Mi dispiace, papà” il capitolo si apre con una splendida tavola a colori che mostra i Mugiwara mentre festeggiano e mangiano allegramente insieme a Yamato, per poi riportare immediatamente i lettori nel recentissimo passato di Bonney. Vegapunk dona alla ragazza il regalo per il suo decimo compleanno da parte di Kuma, un gioiello a forma di sole con al centro uno zaffiro. Lo scienziato spiega quanto sta accadendo sull’isola, e dell’arrivo dei Mugiwara e di Luffy, il ragazzo verso cui Kuma nutriva grande ammirazione e rispetto.

Oda ci riporta poi nel presente, con Bonney imprigionata nella ferrea presa del gigantesco Jaygarcia Saturn trasformato, e con i marine che le puntano pericolosamente armi da fuoco. I Mugiwara e Vegapunk sono immobilizzati e non riescono a muoversi per fermare quell’assalto. Intanto Dragon sembra preoccupato di dove sia diretto l’amico Kuma, e Kizaru pensa a Bonney e a come poterla salvare senza voltare direttamente le spalle al Governo Mondiale.

Consapevole dei rischi che sta correndo, Bonney fa uso della sua tecnica del Futuro Distorto e ingigantisce il proprio pugno destro, emulando in qualche modo le capacità di Nika. Kizaru si muove rapidissimamente per nutrire Luffy, stremato al suolo, rivelandosi un inaspettato alleato dei Mugiwara, mentre Saturn spiega di aver donato lui stesso quei poteri a Bonney, usata come cavia per alcuni suoi esperimenti. Bonney è in grado di trasformarsi in qualunque sua versione futura che riesce ad immaginare.

Saturn ammette però di aver commesso anche altri atti moralmente deprecabili, come aver fatto un esperimento chimico su Ginny e aver in qualche modo condannato la piccola Bonney alla stessa malattia. Mentre Bonney rimane traumatizzata dalla mole di brutali verità, sull’isola arriva Kuma in persona.

Saputo dell’arrivo di Bartholomew, Saturn si scatena contro Bonney, ma nelle tavole conclusive, Kuma giunge appena in tempo per fare da scudo ad un potente attacco dell’astro di saggezza, che altrimenti avrebbe ucciso la ragazza. Il capitolo 1103 si conclude con Bonney in lacrime, Kuma devastato e con parte del volto insanguinato pronto a colpire Saturn con un pugno, e l’astro di saggezza sconvolto.

