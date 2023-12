ONE PIECE 1103, il padre biologico di Bonney? Potrebbe essere QUELLA figura oscura

Se il flashback su Kuma andato in scena negli ultimi capitoli di ONE PIECE non fosse stato abbastanza tragico, questa storia si compone di nuovi tasselli che innalzano il livello di drammaticità. Il padre biologico di Jewelry Bonney è la figura più oscura del mondo di ONE PIECE?

Se non siete in pari con il manga, non proseguite la lettura. D'ora in avanti ci saranno spoiler su ONE PIECE.

Attraverso la storia di Kuma abbiamo appreso che Bonney in realtà non è la sua vera figlia. Il 'Tiranno', ex Rivoluzionario, ha in realtà adottato la bimba quando sua madre Ginny era in punto di morte. Ma allora, chi è il vero padre di Bonney? Un importante dettaglio è arrivato dal capitolo 1103 di ONE PIECE.

Tornati a combattere nel presente, nel bel mezzo dello scontro Saint Jaygarcia Saturn si lascia andare a una inquietante confessione. L'Astro ha rivelato un dettaglio spaventoso sul frutto del diavolo di ONE PIECE ingerito da Bonney, ma anche maggiori dettagli sulla scomparsa di Ginny.

Saturn è uno scienziato del Governo Mondiale, ma a differenza di Vegapunk ha votato il suo genio al male. Il Gorosei condusse degli esperimenti su Ginny, che alla fine portarono alla manifestazione della malattia della Scaglia di Zaffiro che Bonney ereditò assieme al potere del Frutto. Quando Saturn fa riferimento a Ginny, la racconta come l'"ottava moglie" di un abitante della Terra Sacra. Ma a chi fa riferimento?

Secondo alcuni, Bonney potrebbe essere discendente di Imu, la figura più oscura di tutto ONE PIECE. Il fatto che Imu sia in cerca di Bibi, suggerisce che questa ipotesi sia davvero plausibile. Che sia in cerca della regina di Alabasta per farne una delle sue consorti, oppure solamente a causa del legame con Nefertari Vivi? Non sappiamo ancora se Imu sia un uomo o una donna, ma questa storia dovesse rivelarsi veritiera sarebbe tra le più inquietanti create da Eiichiro Oda.