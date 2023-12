ONE PIECE 1103: un pirata eroico arriva a Egghead

La Saga dell'Isola del Futuro si era spostata nel passato con il racconto della vita tragica di Bartholomew Kuma. Eiichiro Oda ci riporta tuttavia nel presente con ONE PIECE 1103. Riprende la battaglia con l'Astro Saturn, ma prestate attenzione agli spoiler in arrivo nei prossimi paragrafi dell'articolo!

Il flashback su Kuma è stato chiuso in ONE PIECE 1102, ma il nuovo capitolo del manga di Oda-sensei non torna esattamente al momento dello scontro con Saturn. Prima, vediamo Vegapunk consolare la piccola Bonney, la quale ha appena assistito per intero alla storia di suo padre, e consegnarle un regalo per il suo decimo anniversario. La pirata riceve una bellissima collana simile a un sole con incastonato un zaffiro.

È solo a quel punto che si torna a tutti gli effetti nel presente, dove Saturn ha in pugno Bonney, i Mugiwara sono completamente paralizzati e Rufy è esausto e affamato. La figlia di Kuma prova a reagire sfruttando la sua abilità più forte, il Futuro Distorto, ma contro Saturn è tutto inefficace. Bonney non è ancora in grado di vedere e imitare un futuro con Nika. Nel frattempo, tuttavia, qualcuno ha portato della carne a Rufy.

ONE PIECE 1103 scopre un ulteriore tassello della vita tragica di Kuma. In quanto scienziato, Saturn ha condotto degli esperimenti su Ginny. Fu lui a causarle la malattia delle scaglie di zaffiro e a renderla l'ottava moglie di Mary Geoise. Inoltre, fu proprio Saturn a concedere i poteri del frutto a Bonney e a condurre ulteriori esperimenti su di lei. Se la vita di Kuma è stata sacrificata la colpa è interamente di Saturn.

Il 'Tiranno' Kuma intende tuttavia prendersi la sua rivincita. Sfruttando il briciolo di coscienza che che gli è stato ridato, si è recato a Egghead per salvare sua figlia. Kuma riesce a salvare sua figlia Bonney da Saturn, ma la sua vendetta è appena cominciata. Il capitolo si chiude con Kuma pronto a colpire l'Astro.