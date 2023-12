One Piece 1103: gli spoiler completi rivelano l'eroismo di un personaggio unico

Il capitolo 1103 di One Piece si preannuncia epocale, sia per come porta a compimento le traiettorie di uno dei flashback più tragici del manga, sia per gli eventi che andrà a descrivere. E le immagini appena emerse in rete ci mostrano alcune tavole lancinanti, che mettono in scena l'arrivo su Egghead di Kuma e del suo ennesimo gesto sacrificale.

Già dalla visione del precedente capitolo, in cui Oda intreccia passato e presente fino a rivelare le ragioni per cui Kuma salvò i Mugiwara in One Piece, era chiaro che il percorso dell'eroe dovesse culminare con il tanto atteso incontro con la figlia. Inoltre l'ultima azione che abbiamo visto commettere ad Orso prima che la narrazione staccasse sul suo passato, è stata proprio la fuga da Marijoa in direzione della Egghead del presente. E come illustrano le scan di alcune tavole del nuovo numero di One Piece, il capitolo 1103 documenterà proprio il ricongiungimento con la figlia, nonché lo scontro che lo vedrà opporsi al diabolico Astro.

Come si evince dai primi spoiler diffusi nei precedenti giorni, il capitolo dovrebbe iniziare con un breve ricordo della Bonney decenne, quando riceve il tanto atteso regalo da parte di un padre che non c'è più (almeno in termini di coscienza). Subito dopo si stacca al confronto con Saturn, che vede la piratessa fare nuovamente uso delle proprietà della gomma, attivate grazie alla tecnica della “Distorsione Futura” che permette a Bonney di acquisire i poteri di qualsiasi versione futuristica lei riesca a prefigurarsi di una sé stessa alternativa. Ma l'attacco, come era prevedibile, non ha effetto sull'Astro di Saggezza, il quale rivela non solo che la tecnica esibita dalla ragazza è fallibile proprio perché perde di forza nel momento stesso in cui si acquisiscono informazioni dettagliate sul potere, ma dichiara anche di essere stato proprio lui in passato a consegnare il Toshi Toshi no Mi alla ragazza.

L'operazione era infatti il principio di un esperimento, con cui l'Astro somministrava i residui dei Frutti alla vittime designate (tra cui la madre Ginny) in modo da osservarne gli effetti. In alcuni casi si assisteva – come dichiara l'Astro – a conseguenze collaterali, tanto che la sindrome delle Scaglie di Zaffiro sofferta dalla donna era dovuta proprio agli effetti dell'esperimento, confermando quindi la teoria di One Piece per cui era Saturn il responsabile della malattia di Bonney. All'udire queste parole glaciali vediamo la ragazza scagliarsi contro il nemico, senza però sortire alcun effetto. A questo punto interviene Kuma, che arrivato sull'isola, si oppone immediatamente all'Astro, nonostante sia a tutti gli effetti privo di alcuna coscienza o capacità di giudizio.

Il capitolo 1103 dovrebbe concludersi con l'attacco di Orso. Ora non sappiamo se Kuma riuscirà a sopravvivere in One Piece all'incidente di Egghead, e il nuovo numero – almeno secondo gli spoiler trapelati – non ci offre alcuna delucidazione a riguardo. Ma è chiaro che l'eroe, anche se privato dell'abilità intendere e di volere, farà di tutto per evitare che il suo ultimo gesto sacrificale porti all'ennesima sofferenza dell'amata figlia.