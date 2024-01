One Piece 1104: i primi spoiler anticipano un'escalation drastica del conflitto su Egghead

Nel capitolo 1104 di One Piece il conflitto su Egghead entrerà in una fase ancora più drammatica e radicale di quella a cui abbiamo assistito finora. Stando agli spoiler appena trapelati, Eiichiro Oda dovrebbe qui mettere da parte le questioni politiche, per lasciare spazio ad un'escalation bellica disastrosa, che genererà conseguenze drastiche.

La tavola su cui si era chiuso lo scorso numero di One Piece lasciava presagire a riguardo degli sviluppi importanti, anche se non era chiaro quale direzione potessero prendere gli eventi. L'intervento salvifico/sacrificale con cui Orso si è qui anteposto tra l'attacco di Saturn e il corpo di Bonney, in modo da evitare che il colpo dell'Astro si traducesse in un evento mortale per la figlia, aveva gettato luce sulla possibilità che in Kuma albergasse ancora un rimasuglio di coscienza, lasciando però intendere un destino nefasto per il tragico bucaniere. Eppure gli spoiler che stanno circolando in rete in queste ore potrebbero prefigurare un esito diverso, forse anche inaspettato, per come offrono una risposta (almeno parziale) all'annosa questione che sta tormentando le menti di tutti i lettori: ovvero come terminerà in One Piece lo scontro tra Kuma e Saturn?

Il capitolo 1104 dovrebbe iniziare (il condizionale è d'obbligo quanto si tratta di spoiler così anticipati nel tempo) proprio con un focus su Orso, inquadrato qui sia nelle vesti di padre che di guerriero. Secondo i leak, infatti, poco prima di rispondere all'attacco di Saturn, vediamo il bucaniere poggiare la mano sul capo della figlia, a testimonianza di quanto il suo arrivo su Egghead non sia stato motivato solamente dal risveglio (coscienziale?) attivato dal suono dei Tamburi della Liberazione, ma sia riconducibile anche ad possibile intervento ingegneristico di Vegapunk sul corpo stesso del cyborg, innervato adesso di sistemi di automazione che funzionano anche al di là del suo eventuale controllo corporeo. Non a caso il capitolo – sempre secondo queste speculazioni – dovrebbe intitolarsi “Grazie, papà”, un dato che testimonierebbe la necessità di Oda di legare ogni azione, gesto o schema di pensiero del bucaniere ad un'idea incontrastabile di amore paterno, da cui trarrebbe qui anche la forza per opporsi al diabolico Astro.

Nella scena seguente, infatti, vediamo la conseguenza di questo gesto. Per quanto i sistemi cibernetici di Kuma siano già stati altamente compromessi dagli attacchi di Akainu su Marijoa, qui il cyborg si dimostra lo stesso in grado di opporsi all'Astro, con un colpo tanto potente quanto emblematico, da strappare un arto a Saturn. La mossa di Orso, accolta con stupore da tutti gli astanti, porta il membro del Gorosei a retrocedere per un istante, liberando così i Mugiwara dal congelamento ipnotico a cui erano stati sottoposti in precedenza dallo stesso Saturn.

Ma lo scenario per la ciurma di Rufy non appare comunque edificante, tanto che Borsalino, ritornato in piena forma dopo la battaglia con Cappello di Paglia, sprigiona nuovamente tutto il suo strapotere contro i Mugiwara, a confutare perciò tutte quelle teorie che prefiguravano un tradimento dell'agenda governativa da parte dell'Ammiraglio. Per quanto negli ultimi capitoli di One Piece Kizaru abbia attraversato dei cambiamenti fattuali, la parabola evolutiva di cui è stato oggetto non avrebbe mai potuto condurre il marine al soverchiamento dei suoi codici professionali, come dimostrato dall'assenza di tentennamenti nel corso di tutta la missione e dagli sviluppi appena prefigurati.

Il capitolo 1104 dovrebbe poi terminare con la rigenerazione dell'arto da parte di Saturn: un'immagine emblematica, che testimonia l'intangibilità dell'Astro, e al tempo stesso l'approdo del conflitto in una dimensione inedita, da cui si ramificano delle ombre oscure sul prosieguo del cammino dei Mugiwara, e sull'incolumità dei suoi membri.