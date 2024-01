ONE PIECE 1104, il pugno che tutti aspettavano è andato a segno!

Ormai, anche l'anime di One Piece ha raggiunto la saga di Egghead, mentre il manga, che è già in una fase piuttosto avanzata dello stesso arco narrativo, continua a sorprendere i fan con scene toccanti e dal forte impatto emotivo. Questa volta, è stato il capitolo 1104 a sconvolgere gli appassionati.

Come sappiamo, Eiichiro Oda si è concentrato, negli ultimi capitoli, sul passato di Kuma Bartholomew in One Piece e sui motivi per cui è diventato un burattino nelle mani del Governo Mondiale. Grazie a questi approfondimenti, Bartholomew è diventato un vero personaggio rivelazione in One Piece, con la fanbase che si è profondamente legata a lui.

Nel capitolo 1104, il Dr. Vegapunk si è schierato dalla parte dei Mugiwara, ma li ha coinvolti, in questo modo, in uno scontro complicatissimo con uno dei Cinque Astri di Saggezza, Saturn, che ha avuto occasione di mostrare la pericolosità dei suoi poteri.A questo punto, Kuma ha scaricato un pugno devastante verso Saturn, facendo tremare il terreno ed entrando nella storia di One Piece con uno dei colpi più emotivamente importanti dell'opera, anche se non è bastato ad abbattere l'Astro.

Infatti, nonostante stupisca vedere un leader mondiale ferito, ciò non è stato sufficiente a fermarlo e sarà comunque difficile sopravvivere a questa battaglia. Intanto, sembra che una nuova minaccia incomberà su Egghead in One Piece 1105, mettendo la ciurma di Rufy in grave pericolo. Cosa ne pensate degli eventi recenti del manga di Oda? Vi sta convincendo la saga di Egghead? Fatecelo sapere qui sottto nello spazio dedicato ai commenti.