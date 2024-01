ONE PIECE 1104, il riassunto completo: è battaglia a Egghead

L’incidente di Egghead ha portato in campo alcune delle forze più letali dell’universo di ONE PIECE. L’intervento diretto dell’astro di saggezza Jaygarcia Saturn, ha stravolto la situazione sull’isola di Vegapunk, coinvolgendo anche la giovane Jewelry Bonney e i Mugiwara. Cosa vedremo, dunque, nel capitolo 1104? Ecco un dettagliato riassunto.

Intitolato “Grazie, papà” come per proseguire il titolo dello scorso capitolo, il nuovo appuntamento col manga di Eiichiro Oda si apre con la sorpresa di Saturn di fronte alla ferocia di Kuma, arrivato tempestivamente sull’isola per salvare sua figlia. L’astro di saggezza è sorpresa perché qualche giorno prima di partire per l’isola aveva premuto personalmente il pulsante di distruzione di Kuma.

Nemmeno Vegapunk riesce a dare una spiegazione solida di quanto accaduto. Kuma è furioso, e prima di colpire con forza Saturn rivive rapidamente alcuni dei momenti più importanti della sua vita. In una doppia pagina Oda mostra il colpo col quale Kuma spedisce Saturn dall’altra parte dell’isola, e questo permette a Sanji, Vegapunk, Franky e Atlas di muoversi, ormai liberi dall’influenza del mostruoso astro di saggezza.

Riflettendo su quanto accaduto, Vegapunk giunge ad un’ipotesi riguardante una delle capacità latenti della razza dei bucanieri, che spiegherebbe come Kuma riesca ancora a muoversi nonostante la disattivazione e distruzione attivate da Saturn. Finalmente Bonney e Kuma possono riabbracciarsi, ma quando la ragazza si allontana dalle braccia del padre, quest’ultimo si disattiva.

Intanto Luffy è sparito e Saturn ha perso il suo braccio destro e il corno sinistro, ed è gravemente ferito. Qui l’astro di saggezza da prova di un’altra sua grande capacità: evoca delle fiamme nere con cui rigenera il braccio e il corno. Tornato in azione, Saturn cerca di colpire Kuma, ma viene intercettato da Sanji, determinato a proteggere Bonney. Interviene anche Franky, che viene però attaccato da Kizaru.

Vegapunk sembra capire i reali sentimenti dell’Ammiraglio, e cerca di farlo sentire in colpa, facendolo arrivare quasi alle lacrime. Il capitolo 1104 di ONE PIECE termina con un Buster Call richiesto da Saturn in arrivo nelle acque di Egghead.