One Piece 1104 ha posto fine a quelle speculazioni su Kizaru?

Sin da quando Borsalino è entrato in azione sull'isola di Egghead, i lettori si sono profusi in una sequela infinita di supposizioni e voli di fantasia sulla possibilità che nel breve futuro di One Piece Kizaru arrivi a tradire Saturn. Ma il capitolo 1104 del manga di Oda potrebbe aver messo la parola fine su questa (lunga) serie di speculazioni.

Sappiamo quanto l'Ammiraglio, malgrado sia contraddistinto da un atteggiamento incostante e indecifrabile, abbia un codice di valori assolutamente ferreo e indissolubile. Nulla, in tal senso, potrebbe mai ostacolare Kizaru dal compimento degli ordini governativi che gli vengono di volta in volta assegnati, e lo abbiamo visto sia ai tempi in cui è stato introdotto su Sabaody, dove ha eseguito senza alcun tentennamento il proprio dovere professionale, sia all'inizio della nuova saga, dove si è trovato costretto ad affrontare - e successivamente ad abbattere - non solo un amico di sempre, ma colui che fino ad un istante prima definiva il suo più fedele e fidato compagno: vale a dire Sentomaru.

Proprio in riferimento al suo eponimo allievo/collega, si sono originate quelle speculazioni per cui l'Ammiraglio sarebbe arrivato non solo a tradire i piani di Saturn – e quindi ad affossare il sistema valoriale a cui ha affidato la fondazione della propria personalità/immagine di uomo corporativista – ma a configurarsi addirittura come un potenziale alleato dei Mugiwara nella battaglia contro il Governo Mondiale. E il motivo alla base di queste considerazioni, che ancora godono di una certa trazione tra alcuni appassionati, sarebbe da individuare in alcune vignette del precedente capitolo di One Piece, le quali lascerebbero intendere una svolta antigovernativa da parte dell'Ammiraglio.

Come abbiamo visto nell'articolo di One Piece in cui ripercorriamo cosa è successo a Sentomaru su Egghead, nel numero 1103 del manga è possibile individuare una vignetta dal contenuto potenzialmente emblematico, per come sottende un risvolto tanto inaspettato quanto singolare. Qui osserviamo un Kizaru distrutto, sfiancato dalla dura lotta con Rufy/Nika, mentre getta lo sguardo in direzione del fedele marine: l'ufficiale sembra privo di coscienza, e l'unico modo per liberarlo dalle catene che lo imprigionano è quello di dissuadere gli agenti governativi con la sollecitazione di un evento che generi ulteriore caos sull'isola. Subito dopo, notiamo qualcuno che rifocilla Rufy con del cibo, in modo da permettere a Cappello di Paglia di rinsavire nel minor tempo possibile e creare così una situazione caotica che possa portare Sentomaru a fuggire. E seppur non si conosca ancora l'identità di questo ipotetico “salvatore”, molti lettori l'hanno ricondotta alla figura di Kizaru.

Ma nel momento stesso in cui Saturn incassa il deflagrante colpo di Kuma e libera contro la sua volontà dal congelamento ipnotico i Mugiwara, ecco che Kizaru non perde tempo ad intervenire in difesa dell'Astro, per scagliarsi con tutta la sua forza sulla ciurma di Rufy, e in particolare contro il suo eponimo cuoco. Un fattore, che oltre a gettare un'ombra in One Piece sul ruolo che Sanji avrà nell'incidente di Egghead, porta a confutare tutte le congetture che sono state avanzate sul destino del marine. A meno che l'Ammiraglio, supponendo che sia stato proprio lui a fornire del cibo al protagonista, non stia aspettando che il conflitto sull'isola prenda una piega definitiva, per rivelare le sue reali intenzioni.