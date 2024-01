ONE PIECE 1104, la stretta del Governo Mondiale nell'anteprima ufficiale del capitolo

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE si erano spostati indietro nel tempo, concedendo ai lettori un focus sul vissuto di Bartholomew Kuma. Siamo però tornati nel presente, dove sull'Isola del Futuro si sta svolgendo una grande battaglia tra Governo Mondiale e Mugiwara. Cosa sta per succedere a Egghead nel capitolo 1104 di ONE PIECE?

Quando per Jewelry Bonney sembrava giunta l'ora, l'arrivo di un pirata eroico in ONE PIECE 1103 ha ribaltato la situazione. Kuma ha fatto irruzione nel Laboratorio di Egghead, riuscendo a salvare sua figlia. Il 'Tiranno' ex della Flotta dei Sette pare essere pronto a vendicarsi per tutto quello che ha dovuto subire. Lo scienziato Saturn è infatti responsabile di numerose delle angherie che hanno rovinato la sua vita.

ONE PIECE 1104 riprenderà dal cliffhanger del capitolo precedente. Kuma era pronto a sferrare un colpo a Saint Saturn, ma davvero riuscirà a colpire l'Astro di Saggezza? Difficilmente il Gorosei riuscirà a scansare questo colpo, che sarà il primo da lui subito a Egghead. Lo scontro tra Kuma e Saturn esploderà in ONE PIECE 1104, ma difficilmente vedremo il padre di Bonney trionfare.

L'anteprima ufficiale di ONE PIECE 1104 recita: "La mano demoniaca del Governo Mondiale si sta per serrare. Cosa faranno Rufy e gli altri?". Molto probabilmente vedremo Saint Jaygarcia Saturn sfruttare il potere del suo Frutto del Diavolo mitologico che lo ha trasformato in un Ushi-oni per abbattere Kuma. Questo lasso di tempo si rivelerà sufficiente affinché Rufy riesca a recuperare le energie e a trasformarsi nuovamente nel dio del sole Nika? Lo scopriremo solamente con l'uscita di ONE PIECE 1104.