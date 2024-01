One Piece 1104, uscita e teorie: si prefigura l'arrivo di un grande eroe?

Se lo scorso capitolo di One Piece ha posto molte questioni di rilievo, con Oda che ha anche rivelato il segreto che si cela dietro il Futuro Distorto di Bonney, il numero 1104 del manga si preannuncia esplosivo, sia per le risposte che offrirà sul destino di Kuma e Saturn, sia per le novità radicali che dovrebbe a ragion di logica introdurre.

Il capitolo 1104 di One Piece, la cui uscita ufficiale sulle pagine di Shōnen Jump è segnata per il 21 gennaio, si configura senza alcun dubbio come uno dei numeri più importanti realizzati da Eiichiro Oda nelle ultime settimane, e non solo per ciò che dovrebbe comportare ai fini della risoluzione di alcuni degli intrecci nevralgici del manga, ma soprattutto per la delineazione degli sviluppi che andranno a determinare il futuro prossimo dell'opera.

Il precedente capitolo è terminato con l'ennesimo intervento sacrificale di Kuma, con il cyborg che ha frapposto il proprio (già altamente compromesso) corpo fra l'attacco mortifero di Saturn e la sagoma di Bonney, in modo da evitare che il colpo dell'Astro si traducesse in una ferita mortale per l'amata figlia. Lo sguardo impassibile che attraversa il volto del bucaniere non lascia qui intendere alcuna espressione di dolore, ma è lecito immaginare che in uno scontro frontale con il membro del Gorosei, le possibilità di sopravvivenza per Orso non siano poi così alte. A meno che il capitolo 1104, come suggerito da alcune vignette del precedente numero del manga, non metta in scena l'intervento inatteso di un personaggio, che potrebbe davvero cambiare gli esiti dell'incontro tra Kuma e Saturn. E forse del futuro prossimo di One Piece.

C'è un'immagine del capitolo 1103 che proprio in queste ore sta ottenendo grande risonanza agli occhi dei lettori, per come potrebbe aver anticipato uno sviluppo talmente nevralgico da generare delle conseguenze irripetibili nel prosieguo della storia.



Nelle tre vignette in questione vediamo Dragon e Ivankov discutere sulla possibilità che nel corpo cibernetico di Kuma ci sia ancora conservato un rimasuglio di coscienza. Il padre di Rufy chiede all'amico/collega dove potrebbe dirigersi Orso in caso possedesse ancora delle facoltà di giudizio, con Ivankov che gli risponde “andrebbe a Marijoa”. Al sentire queste parole Dragon si mostra dubbioso, perché sa che a muovere il cuore dell'ex Schichibukai è l'amore per la figlia, e non la vendetta verso coloro che ne hanno soppresso l'anima. “Ma Kuma è differente” dice il comandante dell'Armata Rivoluzionaria. “Io penso che andrebbe...” con il mangaka che a questo punto stacca sullo scenario successivo.

Leggendo tra le righe, qui Dragon mostra di sapere con precisione cos'è che spinge il suo amico Kuma ad agire, e se davvero fosse a conoscenza della presenza di Orso su Egghead, ecco che il capo dei rivoluzionari potrebbe anche lui salpare sull'isola per evitare che il destino di Orso finisca ulteriormente in tragedia.

Ora non sappiamo se già nei prossimi capitoli di One Piece Saturn verrà sconfitto su Egghead, né tanto meno se Kuma verrà salvato dall'eventuale arrivo del suo comandante. Quello su cui nessuno nutre davvero più dubbi è il grado di importanza assoluto che la risoluzione degli eventi su Egghead avrà per gli sviluppi futuri del manga, i quali sembrano destinati a prendere le mosse proprio a partire dalle rivelazioni che Oda ci presenterà nei capitoli conclusivi della saga.

Inoltre proprio nella nostra ricognizione sui 5 personaggi che potrebbero giocare nel 2024 di One Piece un ruolo radicale avevamo incluso Dragon, proprio perché il rivoluzionario sembra essere destinato ad esercitare finalmente un'influenza radicale sugli sviluppi a venire del manga. E nel caso le riflessioni appena delineate trovassero conferma già nel prossimo capitolo, ecco che gli eventi futuri di One Piece saranno contrassegnati all'insegna di quel rapporto padre-figlio sulla cui natura i lettori si stanno interrogando da ormai 26 anni.