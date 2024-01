ONE PIECE 1105, un arrivo sconvolgente sull'isola di Egghead

Il pugno che tutti aspettavano è andato a segno in ONE PIECE 1104. Bartholomew Kuma è arrivato sul Laboratorio di Egghead per salvare sua figlia Jewelry Bonney, ma Saint Jaygarcia Saturn ha ordinato un Buster Call. E ora cosa succederà? Scopriamo cosa succederà in ONE PIECE 1105, trapelato integralmente in rete.

Occhio agli spoiler, non proseguite la lettura. Il capitolo 1105 di ONE PIECE uscirà ufficialmente il 28 gennaio 2024 su MangaPlus.

Il nuovo capitolo dello shonen di Eiichiro Oda comincia con la Marina in fuga in seguito alla chiamata del Buster Call. Borsalino e Saturn vengono invitati ad allontanarsi, ma i due intendono battagliare con il gruppetto dei Mugiwara per impedire la loro fuga.

In ONE PIECE 1105 Vegapunk prova a implorare pietà per cercare di evitare che tutte le sue invenzioni vengano distrutte. Saturn è però impassibile, poiché il laboratorio potrebbe nascondere ulteriori ricerche che metterebbero in pericolo il Governo Mondiale.

Nel mentre, Sanji si assicura che Bonney e gli altri riescano a fuggire sulla Sunny. Il cuoco, però, no fuggirà. Prima salverà anche Vegapunk, rimasto indietro. Al Labo Stratum, invece, veniamo a scoprire che Zoro è ancora impegnato nello scontro con Lucci. Jinbe si sta dirigendo verso di lui per evitare che egli si perda nel laboratorio. Rufy, invece, sta divorando ancora cibo nel distributore automatico.

A quel punto, nel frattempo che Brook porta la Sunny al sicuro, le navi della Marina e i Pacifista cominciano a bombardare Egghead. La fuga di Kuma, Bonney e Atlas viene impedita, ma nello stesso momento la Marina avvisa che 'loro' sono in arrivo sull'Isola del Futuro.