One Piece 1105: perché lo scontro che si sta prefigurando ha una grande valenza simbolica

Tra gli sviluppi osservati nel capitolo 1105 di One Piece, particolare enfasi è stata restituita alle azioni di due personaggi che sembrano destinati a scontrarsi nel breve periodo: Sanji e Kizaru. Un confronto, questo, che appare non solo necessario, ma che assume ancora più rilevanza simbolica se analizziamo le caratteristiche di entrambi.

Sin dall'inizio della saga corrente il cuoco è stato relegato ai margini della narrazione, tanto che sono stati in molti ad interrogarsi sul ruolo che avrà Sanji in One Piece sul finale di Egghead, soprattutto dopo il gesto salvifico con cui il Mugiwara ha protetto Bonney dall'attacco mortale dell'Ammiraglio. E non è un caso che buona parte degli intrecci del capitolo 1105 siano passati dalle azioni dei due personaggi, quasi come se Eiichiro Oda ci stesse qui suggerendo (e con tutta probabilità, lo sta facendo) delle anticipazioni su un confronto, a tutti gli effetti, inedito, il cui esito potrebbe determinare un'influenza nevralgica sulla prosecuzione della saga, e quindi sulla materializzazione di quelle conseguenze da cui si dovrebbero generare gli intrecci futuri di One Piece.

Nel capitolo 1105, infatti, vediamo l'Ammiraglio proseguire con le sue attività di distruzione di massa (che potrebbero portare all'obliterazione di un'altra isola di One Piece) anche davanti alle richieste disperate di Vegapunk, costernato per la radicalità con cui Kizaru e Saturn stanno volontariamente cancellando le innovazione tecnologiche di Egghead, portando così il Nuovo Mondo a “regredire di cento anni”. Il destino del geniale scienziato, davanti all'irremovibilità dei due, appare sempre più incerto, ma proprio nell'istante in cui i Mugiwara cercano una soluzione per emigrare nel più breve tempo possibile dall'isola, ecco che Sanji, forse anche in maniera inaspettata, dichiara che per poter partire è necessario prima assicurare la salvezza di Vegapunk. E dal momento che il destino del dottore è nelle mani del marine, è chiaro che la risoluzione del conflitto debba qui passare per un confronto diretto con l'Ammiraglio. Una battaglia, che oltre ad essere motivata in termini narrativi, potrebbe aprirsi anche ad un ulteriore livello simbolico.

Se ci pensiamo, sia Sanji che Kizaru sono contraddistinti da strategie di combattimento simili, se non addirittura analoghe. Per quanto i poteri del marine lascino intendere uno spettro di utilizzo decisamente più eterogeneo e variabile di quello del cuoco, originandosi dalle peculiarità fotoniche del Frutto Pika Pika no Mi, è pur vero che buona parte delle soluzioni combattive di entrambi passa attraverso l'esercizio degli arti inferiori. Da questa prospettiva, l'eventualità (assolutamente ipotizzabile) che si arrivi ad uno scontro frontale tra i due, potrebbe portare Oda a leggere le mosse dei rispettivi personaggi attraverso una lente simbolica, quasi come se i calci di Sanji e Kizaru si innervassero degli stessi valori incarnati da ambedue le figure.

In tal senso, la supremazia dell'uno sull'altro non comporterebbe “solo” una mutazione negli equilibri di forza su Egghead, ma determinerebbe anche il trionfo del sistema di valori di colui che uscirà vincitore dalla sfida. E nel caso Sanji riuscisse davvero a superare l'Ammiraglio, ecco che affermerebbe con i suoi calci la forza incontrastabile degli ideali dei Mugiwara, destinati a sovvertire inesorabilmente lo status quo corrente, in modo da stabilire le coordinate “libertarie” su cui si fonderanno le configurazioni future del Nuovo Mondo.