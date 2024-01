One Piece 1105: i primi spoiler preannunciano un evento davvero epocale

In piena continuità con la tavola su cui si era chiuso lo scorso capitolo, One Piece 1105 dovrebbe mostrare l'escalation bellica già anticipata nel precedente numero. Secondo gli spoiler appena emersi in rete, si dovrebbe arrivare ora ad un punto di non ritorno per quanto riguarda il conflitto su Egghead, ormai entrato nella sua fase più critica.

La rigenerazione immediata di Saturn in seguito al colpo arrecatogli da Kuma, unita all'attivazione improvvisa del Buster Call, hanno gettato dubbi sia su quale ruolo avrà Sanji in One Piece nell'incidente di Egghead, sia sull'eventualità che i Mugiwara riescano ad uscire illesi dal confronto con il diabolico Astro. Dubbi, naturalmente legittimi, a cui il nuovo capitolo del manga – stando all'attendibilità degli spoiler che stanno circolando a macchia d'olio in queste ore – dovrebbe fornire delle risposte importanti, tanto che una delle prime tavole riguarderà proprio la natura dell'intervento di Sanji, e le conseguenze da esso generate.

Come era facilmente ipotizzabile, l'intervento del cuoco è qui finalizzato a proteggere Bonney: la figlia di Orso, uscita praticamente illesa (almeno in termini fisici) dallo scontro con Saturn, viene accompagnata da Sanji al Vacuum Rocket, in modo da poter raggiungere in tempi brevi la scialuppa di salvataggio. Nel frattempo il Mugiwara ritorna nel pieno del conflitto per assicurarsi delle condizioni di Vegapunk, ma l'Astro, insieme al fidato Kizaru, non ha alcuna intenzione di arrestare l'escalation a cui andrà inesorabilmente incontro da questo momento in poi il conflitto su Egghead, al punto che si recano entrambi nel Vacuum Rocket, in modo da neutralizzare qualsiasi possibilità di fuga dall'isola, oggetto ormai di un vero e proprio assedio, che se non disinnescato, la porterà sul viale del tramonto.

Non è un caso, infatti, che gli spoiler si soffermino a lungo sulle operazioni militari, con Saturn che ordina ad una schiera pressoché illimitata di Pacifista di radere al suolo tutto ciò che si para davanti al loro raggio d'azione. “Questo è il pinnacolo della stupidità” sentiamo dire proprio a Saturn, in un commento sarcastico che dovrebbe sottolineare ironicamente la situazione “grottesca” a cui stanno andando ora incontro i nemici del Governo Mondiale, condannati all'estinzione dai cloni stessi di Kuma, cioè di colui che è appena intervenuto sull'isola per proteggere la figlia e il resto della ciurma.

Mentre Borsalino e l'Astro procedono nelle loro attività di distruzione di massa – a conferma di come il capitolo 1104 di One Piece abbia posto fine a quelle speculazioni su Kizaru che prefiguravano l'Ammiraglio quale un'eventuale figura “salvifica” per i Mugiwara – gli spoiler poi spostano l'attenzione sulle attività dei restanti membri della ciurma: Zoro, seppur non entri in azione nel capitolo, è ancora impegnato nella lotta con Lucci, mentre Nami, Robin (che sta dormendo) e Chopper li vediamo inquadrati al “sicuro” nel Labo Phase. Stesso discorso vale per Brook, il quale insieme a Lilith, sta cercando di muovere la Thousand Sunny in una posizione che permetta ai Mugiwara di scappare. Ma l'idea di fuggire, a quanto pare, risulta sempre più una fantasia, se non addirittura un mero miraggio, proprio perché Saturn, inquadrato in tutta la sua diabolica imponenza, dichiara di aver appena attivato le operazioni per la distruzione della nave/scialuppa di salvataggio concepita appositamente da Vegapunk nell'eventualità di una fuga improvvisata dall'isola.

Ma l'escalation bellica non si arresta a questo livello. Anzi, l'ultima tavola suggerisce non solo un'ulteriore estensione del conflitto su Egghead, ma anticipa anche un risvolto davvero epocale, che potrebbe cambiare drasticamente il corso degli eventi. Mentre la flotta della Marina si appresta a bombardare l'isola, ecco che le navi governative vengono immediatamente obliterate da un evento non specificato. L'unico indizio sulla natura di questo inatteso sviluppo ci è dato da una dichiarazione di un marine, che prendendo in mano il lumacofono, urla nel terrore una frase altamente emblematica, ovvero: “contattate immediatamente l'Ammiraglio Kizaru! Dobbiamo avvertirlo che 'loro' si stanno dirigendo verso Egghead!” su cui si chiude il capitolo.

Ora a chi si stesse riferendo il marine non è dato saperlo, ma è chiaro che questi fantomatici “loro” possano essere ricondotti all'unico esercito attualmente in grado di opporsi su larga scala alla Marina e al Governo Mondiale, ovvero l'Armata Rivoluzionaria. E chi sa se alla luce di questi sviluppi, Rufy – di cui non è ancora chiaro quale sia il destino – e il padre si possano incontrare già nei prossimi capitoli.