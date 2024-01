One Piece 1105: le traduzioni di quella scena su Zoro fanno discutere i lettori

Quando i traduttori lavorano ad un'opera così mastodontica e popolare come One Piece, è facile che incorrano in alcune incongruenze, soprattutto considerati i tempi ristretti in cui devono svolgere le loro mansioni. E proprio in occasione del capitolo 1105 si è assistito ad un cortocircuito evidente, che ha lasciato interdetti molti lettori.

A catalizzare l'attenzione degli appassionati è stata la scena in cui viene citato di sfuggita Zoro, con il pomo della discordia che è da individuare qui nella disparità tra la traduzione ufficiale in lingua inglese (cioè quella di Viz Media) e la versione “ufficiosa” della vignetta proposta dal famoso gruppo TCB, che si occupa da anni delle traduzioni dal giapponese all'inglese dei capitoli di One Piece, e di cui vediamo gli esempi nelle varie scan non-ufficiali che circolano di volta in volta su internet. E a scatenare l'avversione di molti lettori sarebbe stata non tanto una semplice variazione delle battute, ma lo stravolgimento semantico a cui Viz Media avrebbe sottoposto la scena in cui si parla di Zoro, privandola così del suo senso originario.

Nella scena presa in esame, che prende piede non appena Nami termina di conversare con Sanji – di cui One Piece 1105 ha prefigurato uno scontro dalla grande valenza simbolica, ovvero quello che lo vede opporsi a Kizaru – sentiamo la Mugiwara parlare dello spadaccino, sostenendo di aver inviato Jinbe a supervisionare l'esito della battaglia che lo vede ancora impegnato con Lucci. Nella versione del gruppo TCB – cioè quella delle scan ufficiose – le battute della piratessa appaiono però decisamente diverse da quelle proposte da Viz Media: se nella vignetta tradotta dagli amatori/fan Nami dice testualmente “Zoro si sta occupando ancora di Lucci! Per questo abbiamo inviato Jinbe da lui in modo che non si perda” nella pagina redatta dall'editore americano la Mugiwara pronuncia delle parole perlopiù differenti, tanto che la sentiamo dire “Zoro è ancora ostacolato da Lucci.. Perciò abbiamo inviato Jinbei in modo da risolvere la situazione e far si che non si perda”.

Confrontando le due versioni, è chiaro che ci si trovi davanti ad una discrepanza notevole nelle traduzioni, soprattutto per come le vignette in questione sottendono significati abbastanza diversi – quando addirittura, incompatibili – tra loro. Nel primo caso l'invio di Jinbei da parte di Nami non è inteso come un aiuto in battaglia per Zoro, ma è destinato semplicemente ad offrire una guida al pirata nel momento in cui dovrà trovare la strada di ritorno al laboratorio; mentre nella seconda versione sembra quasi che lo spadaccino stia faticando a superare un avversario – decisamente più debole – come Lucci, al punto che necessita, agli occhi della piratessa, della complicità dell'Uomo Pesce per soggiogare il nemico nel minor tempo possibile.

Ora non sappiamo quale delle due traduzioni sia quella più “fedele” al messaggio che Eiichiro Oda voleva comunicare attraverso questa vignetta, anche perché le stesse scan italiane sono solitamente mutuate dall'inglese, ovvero dai prototipi già precedentemente tradotti dal Gruppo TCB. Per avere una risposta “definitiva” alla questione occorre perciò guardare alla tavola pubblicata su Shonen Jump, oppure aspettare l'uscita ufficiale del volume italiano di Star Comics, dal momento che l'editore perugino, come logico che sia, realizza le traduzioni direttamente dalle tavole originali in giapponese.

Un dubbio, questo sollevato da alcuni lettori, assolutamente legittimo, ma che denota da un lato il grado di difficoltà a cui vanno incontro gli editori ufficiali nel momento in cui devono operare in tempi assolutamente ristretti, e dall'altro una certa attenzione – a volte anche estremizzata – da parte di alcuni lettori nei confronti del manga di Oda e di chi si impegna a distribuirlo nel mondo. A questo punto, in assenza di “prove” o di rassicurazioni più certe e precise, si può solo sperare che nel prossimo capitolo non si verifichino cortocircuiti di questo tipo, anche perché i primi spoiler di One Piece 1106 hanno anticipato degli sviluppi davvero radicali per il prosieguo della storia, che meritano di essere raccontati così come l'autore li ha concepiti.