ONE PIECE 1105, uscita e teorie: la giustizia si abbatte su Egghead

L'incidente di Egghead sta per concludersi nel manga di ONE PIECE. Un grande cataclisma ha colpito l'Isola del Futuro su cui era situato il laboratorio del dottor Vegapunk. I Mugiwara stanno affrontando la battaglia più pericolosa, ma il tempo a loro disposizione sembra giunto agli sgoccioli.

Nel capitolo 1104 di ONE PIECE il pugno sferrato da Bartholomew Kuma è andato a segno. Saint Jaygarcia Saturn è stato colpito, ma lo scontro è tutt'altro che finito. Il 'Tiranno' schiavo dei Draghi Celesti ha potuto riabbracciare sua figlia Jewelry Bonney, ma il contraccolpo subito sembra essergli stato quasi fatale. Kuma non è più capace di muoversi ed è preda del ritorno dell'Astro di Saggezza.

Finalmente liberi di muoversi, Sanji e Franky si sono opposti al Gorosei. Rufy sembra essere svanito nel nulla, mentre Kizaru si è ripreso ed è nuovamente pronto a combattere. Abbiamo dunque da una parte Saturn e Kizaru e dall'altra i Mugiwara, Bonney, Kuma e i Vegapunk. Una grossa battaglia sta per esplodere, ma non c'è tempo. Saturn ha chiesto un Buster Call!

Sull'Isola del Futuro sono riuniti uno studioso dei segreti del mondo, un Buccaneer e un pirata che ha risvegliato il potere di un dio antico. Il Buster Call della Marina è inevitabile, ma come faranno i Mugiwara a scappare in tempo? In ONE PIECE 1105 vedremo come faranno i pirati della ciurma di Cappello di Paglia a sfuggire da questa situazione. E che fine ha fatto Rufy, ma soprattutto chi lo ha rifocillato di cibo? La giustizia sta per abbattersi su Egghead, ma sarà quella finta degli Astri di Saggezza o quella vera del liberatore Nika? L'uscita di ONE PIECE 1105 è prevista per il 28 gennaio 2024.